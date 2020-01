Quiróz y su doble ilusión

(Por Mario Cabrera, Redacción LA OPINION). Luego de algunas idas y vueltas, fue un final feliz el de Lucas Quiroz con Ben Hur, ya que a mitad de diciembre pudo abrochar su desembarco en barrio Parque con dos misiones importantes: recuperar el tiempo perdido y volver a lograr un segundo ascenso al Federal A, tal cual lo consiguió a mitad del 2019 con el Central Norte de Ezequiel Medrán.

En charla con este Diario, el talentoso enganche de 22 años se mostró muy entusiasmado en esta nueva etapa en otro club de la ciudad, al manifestar que "estoy muy contento por este nuevo desafío en lo personal. Ya pude estar a disposición del técnico y conocer el grupo e integrarme rápido. Ahora hay que hacer una buena pretemporada y dar lo mejor de mi para volver a jugar, que fue lo que me decidió venir aquí". Sobre lo que fue el 2019, el "Torito" mencionó que "el año pasado pude conseguir el objetivo que me propuse, que fue ascender al Federal A con Central Norte y después tuve la mala suerte de lesionarme, donde tuve que llegar a una operación luego de un mal movimiento en una rodilla en un entrenamiento. Pero hoy estoy muy bien, recuperado y la idea es volver a tener continuidad y sumar minutos y recuperar esos últimos 6 meses que se me perdieron". Acerca de su elección por la BH por sobre otras alternativas, el ex jugador de la Crema añadió que "tenía varias propuestas para jugar el Regional. Pero me decidí por Ben Hur por la propuesta que me hizo Carlos Trullet, que tiene como principal objetivo lograr el ascenso. Todos sabemos lo que significa Trullet para el club y para el fútbol. Me motivo todo lo que dijo y no dudé en aceptar su ofrecimiento, sobre todo porque no iba a tener muchas posibilidades en Atlético y no quería perder más tiempo y así poder volver mucho mejor a mitad de año".

En referencia a cómo se ha armado el Lobo hasta el momento, con 10 caras nuevas muy importantes y de jerarquía, el ex Ferrocarril del Estado aseveró que "con los jugadores que llegaron no hay dudas de que Ben Hur quiere si o si este año el ascenso. Siempre seguí su campaña y en los últimos años ha estado muy cerca, con lo cual eso fue lo que me motivó también a venir a esta institución. Esperemos poder festejar a mitad de año". Posteriormente, también hizo una mención sobre algunos ex compañeros en el elenco salteño. "Estoy compartiendo nuevamente vestuario con dos amigos como lo son Nivi Nuñez y Marcos Valsagna, quienes estuvieron conmigo en Salta. Pero el grupo es muy lindo, todos queremos lo mismo y ojalá pueda lograr un segundo ascenso en un año". Ya en el final, dio sus sensaciones sobre la diferencia entre el fútbol de acá y el del Norte. "El fútbol de esta zona es mucho más duro que el del norte. Si te fijás como se armó Ben Hur, todos nos van a querer jugar a muerte, a ganar, con lo cual debemos ser fuertes de la cabeza y prepararnos de la mejor manera".