Las expectativas de Noriega Deportes 06 de enero de 2020 Por Mario Cabrera TORNEO REGIONAL AMATEUR

El rosarino Brian José Noriega (22) es la nueva carta de gol de 9 de Julio para el Torneo Regional 2020. El ex Talleres, Ben Hur y Altos Hornos Zapla habló de su nueva etapa con LA OPINION antes de comenzar su ciclo en el León rafaelino, donde decidió volver a Rafaela luego de un par de años para poder lograr el ascenso. "Se inició un nuevo desafío por delante en 9 de Julio, donde le agradezco mucho a este club que ha confiado en mi. Ahora a ponerse bien desde lo físico, que es importante para poder estar a disposición. Conozco bastante de esta institución, ya que lo enfrentado jugando para Ben Hur, es muy grande en la provincia, tiene una estructura muy linda y es muy humilde, que es lo más importante. Estoy con muchas ganas de afrontar este lindo desafío desde lo personal y grupal", comentó en el inicio de la charla, acotando luego que "el principal motivo por el cual decidí regresar a Rafaela es por el objetivo importante que se trazó el club, que apuesta a ser protagonista y a pelear cosas importantes. Aparte la ciudad es linda y tranquila y también ayudó un poco en tomar esa decisión". Acerca de su cambio de categoría, dijo que "no hay mucha diferencia entre el Regional y el Federal A, sino que el salto se ve dentro de la cancha. Estamos muy confiados e ilusionados con lo que se viene, así que hay que trabajar y meterle para adelante. Como en todo nuevo año, arranca una ilusión de cero y las expectativas son muy grandes. Hay una base interesante y un grupo de buenos jugadores nuevos, con lo cual tenemos que estar todos unidos y tirar para el mismo lado si queremos pelear por un ascenso, no queda otra. El Regional es un lindo torneo, hay buenos equipos y jugadores con pasado en Primera división, así que la apuesta es interesante". Por último, ya sobre su estado físico, opinó que "en lo personal estoy bien. Vengo de tener continuidad en el Federal A en Jujuy y luego me estuve entrenando por mi cuenta. Sólo me falta ponerme mucho mejor y empezar a sumar rodaje futbolístico como para empezar a conocer a los nuevos compañeros".