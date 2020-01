Repudio de Juntos por el Cambio Nacionales 06 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El frente Juntos por el Cambio repudió el "Golpe de Estado" en Venezuela, a la luz de de los incidentes ocurridos en la Asamblea Nacional, y pidió al presidente Alberto Fernández la "inmediata convocatoria a una Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Mercosur".

"Juntos por el Cambio repudia la ilegítima designación del Presidente de la Asamblea Nacional Venezolana (ANV) ocurrida en Caracas", indicó en un comunicado.

En ese marco, el espacio solicitó a Alberto Fernández que "pida a la presidencia pro-témpore del Mercosur (Paraguay) la inmediata convocatoria a una Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Mercosur en la cual se repudien de manera conjunta los atropellos".

Además, Juntos por el Cambio pidió que "se exija al gobierno de Nicolás Maduro garantizar la integridad física de (el dirigente de la oposición) Juan Guaidó".

"Haber impedido por la fuerza el acceso a la deliberación del Presidente a Cargo, Juan Guaidó, y además de 40 legisladores elegidos por el pueblo venezolano, no sólo deslegitima la elección de las nuevas autoridades de la ANV, también explicita otro descenso hacia el autoritarismo por parte del régimen", enfatizó.

En otro tramo del comunicado, resaltó: "Conforma un verdadero Golpe de Estado que no puede ser apoyado ni consentido por el Mercosur, la OEA, la ONU, ni ningún país democrático u Organización Multilateral defensora de los derechos humanos".

"Los partidos políticos y dirigentes que integran Juntos por el Cambio vienen denunciando desde hace años las violaciones a los derechos humanos y la interrupción del orden democrático en Venezuela", señaló Juntos por el Cambio.

Además, consideró "necesario que todo el arco político argentino y de la región se exprese con decisión en defensa de la democracia en Venezuela".

En sintonía, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio repudió "enérgicamente" lo que considera un "golpe institucional" llevado a cabo por "la dictadura" del Gobierno de Nicolás Maduro.

"Resulta inadmisible y una ofensa a la democracia toda, que fuerzas que obedecen al hoy dictador Nicolás Maduro bloqueen el Parlamento a diputados opositores con el propósito de dañar un proceso democrático", advirtió la bancada opositora en un comunicado.

En este sentido, consideraron "ilegítima" la designación de Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de ese país, votada por el oficialismo chavista y una parte de la oposición venezolana.

"Desde que los daños al orden democrático en Venezuela son una de las grandes asignaturas pendientes en la política latinoamericana, hechos como los señalados no pueden ser pasados por alto o ser apoyados a través de silencios cómplices", resaltaron.

Las fuerzas de seguridad chavistas bloquearon ayer el ingreso de Guaidó y de otros diputados opositores, y de esa manera lograron desplazar al líder opositor de la presidencia interina de la Asamblea Nacional, para consagrar a un aliado en ese cargo clave, Luis Parra.