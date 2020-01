¿Llega el "Burro" Martínez? Deportes 06 de enero de 2020 Redacción Por QUILMES

Quilmes ya retornó a los entrenamientos y no se conforma con la jerarquía que adquirió hasta el momento. El conjunto dirigido por Facundo Sava quiere sumar un hombre más de experiencia de cara a lo que se viene.

El principal apuntado y que cumple estas características es Juan Manuel Martínez. El Burrito se desempeñó la última temporada en Almagro y su actuación más relevante fue en el triunfo por penales de su equipo ante Boca, en la que él convirtió el empate en los 90’.

Si bien todavía no hay nada concreto por el futbolista, la idea de los dirigentes es que la amistad que tiene con Mariano Pavone con quien compartió plantel en Vélez sea vital para su arribo.

Por ahora, el Burrito no es la única opción que baraja el Cervecero. También suenan Cristian Insaurralde y el extremo uruguayo Facundo Boné, que jugó la última temporada en el Villa Nova de Brasil.