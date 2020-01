Cerró con superávit la balanza con Brasil Nacionales 06 de enero de 2020 Redacción Por POR PRIMERA VEZ DESDE EL AÑO 2003

FOTO ARCHIVO AUTOMOVILES. Aportaron al superávit comercial.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La balanza comercial con Brasil arrojó superávit por primera vez desde 2003, de US$ 1.020 millones el año pasado, revirtiendo el déficit del anterior, destacó un informe de la consultora Ecolatina.

Ese saldo anual con Brasil, uno de los principales socios en el comercio exterior, se alcanzó luego de que en diciembre pasado el intercambio de bienes arrojó un superávit de US$ 200 millones para la Argentina.

"Con estos números, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 1.020 millones en 2019, más que revirtiendo el déficit de casi US$ 4.000 millones alcanzado en 2018", indicó el reporte.

El análisis de Ecolatina sostiene que la recuperación del superávit comercial con Brasil "obedeció al desplome importador del 36% interanual, ya que los envíos al país vecino se redujeron 4,5% durante 2019".

El flujo comercial entre ambos países pasó de US$ 26.000 millones en 2018 a US$ 20.000 millones el año pasado, que representó una caída del 23%, marcando la delicada situación por la que atraviesan ambas economías.

La consultora sostuvo que "de cara a 2020, las perspectivas son optimistas y las proyecciones de crecimiento para la economía brasileña, aunque todavía en niveles magros, volvieron a crecer el mes pasado luego de sucesivos recortes".

El estudio pronosticó que el saldo comercial alcanzará este año a los US$ 1.200 millones, que, según Ecolatina, es "un número nada despreciable en este contexto de fuertes necesidades financieras en moneda dura".

En diciembre, el informe señala que la caída de las exportaciones fue del 6,4% interanual, por una elevada base de comparación, ya que en diciembre de 2018 habían crecido casi 30%, en igual comparación.

Por su parte, las importaciones avanzaron 0,4% interanual, cortando así una racha de diecinueve meses en rojo y de quince meses con retrocesos superiores al 20%.

La consultora Ecolatina indicó que "aunque esta dinámica reduce el saldo comercial, revertir semejante deterioro es una muy buena noticia, aun cuando solo sea un mes y no baste para marcar una tendencia".