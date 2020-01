La elección de la gente y el nuevo hospital

El Hospital Jaime Ferré recibe alrededor de 300 consultas por días, elevando la demanda de del personal. Al respecto, Infeld dijo que "hay mucha gente que elige la calidad de la salud pública. En este Hospital usted llega y es atendido inmediatamente, y tiene un tomógrafo, un laboratorio, un ecografista y todo se puede lesionar inmediatamente, sin requerir a toda la burocracia que a veces tienen las obras sociales. La urgencia es inmediata y lo entiendo cuando hay que esperar los turnos, cuando las consultas no son urgentes, y la salud pública a veces es lenta, pero se garantizan las prácticas. Y eso es invalorable, y es la excelencia con la medicina privada, donde la garantía de la práctica, si es urgente, se va a realizar", remarcó.

Por último se refirió al nuevo hospital, que se está construyendo sobre el Bv. Lehmann de nuestra ciudad: "con el Ministro hablábamos de médico a médico, y eso me dio una tranquilidad tremenda, ya que no veía a un político, con el cuál nos entendimos básicamente en el lenguaje, por los objetivos, y eso me causó una impresión tan grata, tan sólida como persona, como gestor de salud, que realmente me dejó muy bien impresionada. Me pareció una persona resolutiva y con cosas claras, por lo que creo que vamos a tener un gran Ministro", finalizó la directora.