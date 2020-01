Cambiemos pide una reunión urgente con el ministro Sain Locales 06 de enero de 2020 Redacción Por Desde el Bloque de Concejales de este espacio político, solicitaron que se gestione un encuentro lo más rápido posible con el Ministro de Seguridad provincial y los nuevos representantes de la Cúpula Policial de la Regional V. Este lunes a las 9 se reúnen todos los bloques para analizar este pedido.

ENCUENTROS Y REUNIONES. El bloque Cambiemos exige un encuentro con el Ministro de Seguridad. Por su parte, hoy continuarán las reuniones.

Lo ocurrido con la muerte de Gonzalo Glaría fue la gota que faltaba en Rafaela para rebasar un vaso que desde hace mucho tiempo viene estando al tope y no da para más.

En las últimas horas quizás como suele ocurrir se mezclan muchas cuestiones y se pierde de vista lo esencial y realmente importante, la pérdida de vidas por la inseguridad.

Después se discutirán o investigarán los hechos violentos que se gestaron en medio de reclamos de justicia más que genuinos, pero no hay que perder de vista lo primordial: los rafaelinos que muchas veces son catalogados como híper exigentes esta vez dejaron de lado el cuidar las apariencias y salieron sin importarles quedar bien con nadie a gritar que ya no toleran vivir más así.

El receso en el Concejo hoy es prácticamente inexistente por el desarrollo de los hechos y la imperiosa necesidad de que quienes dicen representar a los vecinos estén a la altura de las circunstancias.

Hoy a las 9 habrá una reunión entre los diferentes bloques que integran el Organo Legislativo, para tratar un pedido de Cambiemos, respecto a solicitar una reunión con el ministro de Seguridad Marcelo Sain y los nuevos representantes de la Cúpula Policial de la Unidad Regional V.

Cabe señalar que durante los primeros días de febrero del 2019 el Concejo Municipal aprobó la emergencia en materia de seguridad pública, a través de la Ordenanza Nº 5070 aprobada por unanimidad.

En las últimas horas todos los concejales de Cambiemos, María Alejandra Sagardoy, Germán Bottero, Raúl Bonino, Marta Pascual, Miguel Destéfanis y Leonardo Viotti, y ante los graves hechos de inseguridad sufridos en los últimos meses en Rafaela, -donde muchos rafaelinos inocentes fueron víctimas de incontables hechos delictivos- consideran importante avanzar en nuevas gestiones y acciones con los responsables en las distintas áreas de gobierno.

Desde ese bloque pretenden conocer qué leyes y herramientas se están discutiendo en las distintas cámaras legislativas, a nivel nacional y provincial, por lo que piden se gestione una reunión de manera inmediata con los legisladores rafaelinos y de la región que integran estos cuerpos: senador nacional Roberto Mirabella, senador provincial Alcides Calvo y los diputados provinciales Juan Argarañaz y Pablo Pinotti.

Lo que se quiere saber es en detalle en qué estado se encuentra el tratamiento de los proyectos ingresados en las cámaras provinciales para reforma del Código Procesal Penal de Menores, también qué proyectos ya están ingresados, o prevén realizar, desde cada una de sus bancas en materia de seguridad pública, y conocer qué gestiones fueron realizadas con los distintos organismos públicos en esta misma materia.



“UN RECLAMO ABSOLUTAMENTE LEGITIMO”

Así lo consideró la concejal justicialista y anterior secretaria de Desarrollo Social, Dra. Brenda Vimo en relación a los planteos de los ciudadanos rafaelinos.

“Lo que está sucediendo es un reclamo absolutamente legítimo, real, que muestra un hartazgo social desencadenado por un hecho extremadamente injusto y doloroso. Es la ciudad la que reclama y por esto es genuino”, señaló la edil.

“Me sumo al Basta, porque es tremendo. Y el dolor de la familia que además adoro, la acompaño y apoyo en todo lo que siente”.

En tanto Jorge Muriel consideró que está bien pedir una reunión con el nuevo jefe de la URV y el Ministro de Seguridad y “la idea con el intendente después de la reunión del último viernes es pedirle a Sain que venga, vamos a ver después de la reunión de este lunes del Consejo Consultivo como avanzamos con ese planteo. En cuanto a lo que se va a ejecutar es lo que reclamamos nosotros durante tanto tiempo, un plan de acción para la seguridad en Rafaela. Lamentablemente los hechos de inseguridad llevaron a la manifestación de la gente que es legítima y esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo. No hay que echarle la culpa a nadie y hay que arrancar de acá para adelante con un plan de acción”.

Por su parte el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico señaló que “estoy totalmente de acuerdo con el pedido de reunión que se le solicite a quienes están a cargo de la seguridad en la provincia y a quienes son responsables de hacer o modificar la legislación, apoyo este planteo”, finalizó el concejal.