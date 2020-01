“No recuerdo una movilización tan genuina” Locales 06 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente del Concejo, el radical Germán Bottero analizó lo sucedido con la marcha del último jueves pidiendo justicia por Gonzalo Glaría y dijo “fue una marcha nunca vista en Rafaela, yo no recuerdo una movilización tan genuina, tan natural y triste en Rafaela. Expresa como está la sociedad rafaelina, expresa dolor, impotencia, eso es lo que representó cabalmente la marcha que tantas personas sin banderías políticas hayan participado es un hecho único en muestra ciudad. Yo participé a modo personal, con Andrea mi señora y mis tres hijos porque primero antes que concejal soy rafaelino”. Bottero manifestó su rechazo a los hechos violentos ocurridos en diferentes dependencias públicas y a lo sucedido en la casa del gobernador Omar Perotti. “Yo creo que no es esa la forma y no fue la manera mayoritaria que eligieron los participantes en la marcha. Puedo entender la bronca pero no es lo correcto”. A su vez el presidente del Concejo dijo que no es la lectura correcta la hecha por el presidente Alberto Fernández a través de un twit, donde sale en defensa de las instituciones y de la figura del gobernador, lo cual está bien, pero no puede obviar el dolor de la familia de Gonzalo Glaría, no puede obviar lo que pasó con Emanuel hace poco más de un mes, esa parcialidad con una solidaridad de un lado sí y hacia la víctima ni siquiera son mencionados y enviadas su condolencias. Esas cosas son las que hacen que a la gente le genere distancia la política, más bronca la política y de desencanto”, enfatizó.