Propusieron la creación del Fondo Municipal de Becas para Deportistas Amateurs Región 06 de enero de 2020

FOTO ARCHIVO// CONCEJO./ El Cuerpo Legislativo local en uno de sus encuentros.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el área prensa del órgano deliberativo local se difundió un informe de prensa que a continuación reproducimos. En la última Sesión Ordinaria, el concejal Leandro Lamberti presentó un proyecto de Ordenanza, por medio del cual propone la creación del Fondo Municipal de Becas para Deportistas Amateurs residentes en Sunchales.

A la hora de la fundamentación de esta iniciativa, la cual fue girada a Comisión para su análisis, el edil expresó que “es habitual que este Cuerpo reciba pedidos de apoyo de diferentes deportistas de distintas disciplinas, que tal vez no sean las más trascendentales, para realizar sus actividades, torneos, competencias dentro y fuera del país. Con este proyecto tratamos de transparentar y normalizar el otorgamiento de estos apoyos por parte del Estado, me refería antes a los aportes del Concejo pero el Ejecutivo Municipal también lo hace, con partidas más importantes”.

Lamberti afirmó que el sistema propuesto busca además generar un incentivo en los jóvenes deportistas, para que continúen con compromiso la práctica de la disciplina.

La propuesta elevada define que podrán ser beneficiarios los deportistas amateurs mayores de 12 años, quienes por su desempeño en el año anterior, de acuerdo a sus méritos y dedicación, acrediten fehacientemente su participación periódica en torneos y competencias provinciales, nacionales y/o internacionales. Una de las becas, como mínimo y en la medida de lo posible, deberá ser entregada a un deportista con discapacidad.

El proyecto establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaria de Educación, Salud y Convivencia, o la que la reemplace en el futuro, al mismo tiempo que define por Beca al aporte en dinero de carácter no remunerativo que la Municipalidad asigne al Becario, destinado específicamente como apoyo para su capacitación, entrenamiento y preparación para la participación en competencias deportivas.

Se dispone además un cupo anual de 10 becas deportivas por el valor mensual de 120 UCM (Unidad de Cuenta Municipal - valor actual $ 7,80) y se mantendrán durante el año en que fueran otorgadas, pudiendo la autoridad de aplicación darlas de baja o suspenderlas en cualquier momento.

A través del artículo Nº 6, se crea la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento de Becas Deportivas, la cual estará integrada por el Subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, un representante de la Municipalidad designado por el Intendente y dos Concejales elegidos por el Cuerpo. Esta Comisión podrá convocar a deportistas sunchalenses de reconocido desempeño, así como a profesores y técnicos para que aporten información sobre los deportistas que soliciten ser beneficiarios del Fondo Municipal de Becas para Deportistas Amateurs.