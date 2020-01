Relevamiento de instalaciones eléctricas en el ámbito público Región 06 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Como ya se adelantara al ofrecer la crónica de la última sesión extraordinaria el Concejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo un exhaustivo relevamiento de las instalaciones eléctricas que le competen, incluyendo: tableros eléctricos en interiores de edificios públicos, tableros exteriores distribuidos en la ciudad, columnas de alumbrado, cableado aéreo y subterráneo e instalaciones eléctricas, que alimentan a cartelería y mobiliario urbano, etc.

Con la información recolectada, deberá labrar un informe, en el cual figure el estado de cada caso en particular, así como el plan de obras y plazos para atender cada caso, según las prioridades que recomiende el riesgo potencial.

Para ambos cometidos podrá firmar convenios con la E.E.T. Nº 279 “Tte. Benjamín Matienzo” y/o la Empresa Provincial de la Energía, a fin de garantizar los cometidos en un plazo perentorio, acorde a la importancia del tema.

Asimismo remitirá al Concejo Municipal, a la Junta Municipal de Protección Civil y a la oficina Sunchales de la EPE dicho informe, solicitando una reunión con las tres partes para exponer los resultados y consensuar las acciones a seguir a la brevedad posible.



Fundamentaciones

Fueron ofrecidas por Horacio Bertoglio quien resaltó que resulta obvia la necesidad de garantizar adecuadas y suficientes medidas de seguridad ante riesgos de choque eléctrico en los espacios públicos de la ciudad. Aún así, no se tiene una magnitud de los problemas potenciales en la materia, ni información fehaciente, para controlar los posibles inconvenientes que pueden causar. El municipio de Sunchales, tiene en toda su jurisdicción responsabilidad sobre sus instalaciones y, en caso de un accidente por choque eléctrico, la falta de algún componente en un tablero, por ejemplo un disyuntor diferencial, una adecuada puesta a tierra, etc., puede comprometer seriamente la vida de las personas. De la observación a simple vista de algunas instalaciones eléctricas en la vía pública, se puede colegir que existe un riesgo evidente en tal sentido.

Generalmente abrir un tablero, no darle importancia a su contenido, son acciones en las que especialmente niños o adolescentes son posibles protagonistas por desconocimiento, ignorando el peligro que significa, pero que en caso de accidente eléctrico con instalaciones en espacios públicos, muy probablemente resultará con responsabilidad civil y/o penal la Municipalidad.

En algunos casos, ante instalaciones eléctricas defectuosas, el simple hecho de transitar una vereda o una calle, un día de lluvia, puede llevar a un accidente, sin necesidad de tocar siquiera la instalación propiamente dicha.

Como primera medida, es estrictamente necesario tener un relevamiento del estado de las instalaciones, así como definir un plan de acción estableciendo prioridades de acuerdo al riesgo potencial; acciones alineadas con los objetivos del Sistema de Protección Civil de la ciudad.