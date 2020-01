Pedido de informes acerca de desembolsos provinciales Región 06 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la última sesión extraordinaria del cuerpo colegiado sunchalense tuvo curso favorable un proyecto de minuta de comunicación elaborada por el concejal Oscar Trinchieri.

En el proyecto de referencia solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe si se ha efectuado el desembolso, del gobierno de la provincia de Santa Fe, correspondiente al aporte no reembolsable comprometido mediante Convenio de Cooperación con el Ministerio de Seguridad en el Marco del Programa Provincial de Construcción de Edificios Afectados al Ministerio de Seguridad; que formulado el análisis de rigor los abajo firmantes, constituidos en Comisión, disponen la ratificación del siguiente texto:

“El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la/s Secretaría/s que corresponda y en un plazo que no supere los 5 días, informe a este Cuerpo Legislativo, si se encuentra efectuado el desembolso por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe del aporte no reembolsable comprometido mediante Convenio de Cooperación con el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del “Programa Provincial de Construcción de Edificios afectados al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, suscripto por el DEM en octubre del corriente, y el cual sirve de fundamento para el llamado Licitación Pública N° 10/2019 para la ejecución de la obra pública “Comisaría N° 3” que se ha publicado.

Asimismo solicita exponga expresamente, en igual plazo y forma, los fundamentos que determinaron hacer el llamado licitatorio descripto por decreto del DEM, omitiendo la presentación del respectivo proyecto de ordenanza para su aprobación por este cuerpo.

A los efectos de la información pretendida, se requiere adjunte toda la documentación comprobante de los alcances sugeridos, el estado de la partida Nº 2250132, copia del convenio celebrado por el DEM en el marco del “Programa Provincial de Construcción de Edificios afectados al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, y todo otra que considere pertinente”.