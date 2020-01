Un exAtlético en el equipo ideal del torneo Mexicano Deportes 06 de enero de 2020 Redacción Por El delantero Mauro Quiroga, del Necaxa, forma parte del mejor 11 de la temporada 2019 de México junto a tres argentinos más. El DT elegido fue Antonio Mohamed.

FOTO ARCHIVO BUEN PRESENTE. / Mauro Quiroga, delantero del Necaxa, entre los mejores del fútbol mexicano.

En la jornada de ayer se dio a conocer el equipo ideal de la Liga MX, la Primera División mexicana de Fútbol. En el mismo figuran cuatro jugadores argentinos y también un entrenador de nuestro país. Entre los futbolistas se encuentra el ex delantero de Atlético de Rafaela, Mauro Quiroga. El entrerriano (30 años) vistió la casaca de la 'Crema' en la temporada 2014/2015, en Primera. También se destacó a Guido Rodríguez, compañero de Quiroga en el Necaxa, mientras que los otros son del campeón Monterrey: Nicolás Sánchez, Rogelio Funes Mori.

El DT escogido fue Antonio Mohamed. En el equipo hay siete sudamericanos y cuatro mexicanos, siendo Monterrey, reciente campeón, y el Necaxa, los equipos que aportan mayor cantidad de jugadores.

Funes Mori, ex River, obtuvo la distinción de ser eje de ataque del elenco ideal por los 13 goles que convirtió en dicho torneo, tanto en la fase regular como en la ronda de campeonato.

"¡Genio y figura! El Mellizo anotó 13 tantos entre la fase regular y final. Además, nos regaló un golazo de chilena en la Gran Final, ganándose los elogios del medio futbolístico", destacó la Liga MX sobre la designación de Funes Mori.

En la defensa se destacó Sánchez (ex Nueva Chicago, River, Godoy Cruz y Racing), quien integró la defensa de la Liga MX y Monterrey con su compañero, el colombiano John Stefan, consignó el sitio mexicano MedioTiempo.

En la zona media del equipo ideal está al argentino Rodríguez (ex River Plate y Defensa y Justicia) y finalmente en la ofensiva Quiroga (ex Atlético de Rafaela, San Martín de Tucumán) y Argentinos Juniors).

El director técnico fue Mohamed, quien llegó en la fecha 14 a dirigir al Monterrey, con pocas posibilidades de jugar liguilla, pero pudo cambiar la mentalidad de sus jugadores para obtener el campeonato y el tercer puesto en el Mundial de Clubes.

El equipo ideal completo de la Liga MX es: Hugo González (Necaxa), Medina, Sánchez, Sebastián Vegas (Morelia) y Cristian Calderón (Necaxa); Carlos Rodríguez (Monterrey), Guido Rodríguez y Brian Lozano (Santos Laguna); Funes Mori y Quiroga.



BAROVERO SALDRIA

DE RAYADOS

Durante el Apertura 2019 se especuló sobre la salida de Marcelo Barovero de Rayados de Monterrey. Sin embargo, el portero argentino permanecerá en el actual campeón del futbol mexicano por lo menos seis meses más, ya que su partida sería hasta después del Clausura 2020.

El contrato de Barovero finaliza en junio de 2020 y hasta el momento no ha renovado contrato con Rayados. Por ello, se dijo que podría salir durante el mercado de invierno y que Hugo González, quien está con Necaxa, podría regresar a la Pandilla.

No obstante, de acuerdo con TUDN, el Clausura 2020 sería el último torneo de Barovero en México y una vez que se acabe el torneo regresaría a Argentina. El arquero cumple 36 años en febrero, por lo que al finalizar su contrato buscaría el retiro en su país, donde jugó con Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez y River.

Barovero llegó a la Liga MX en el Apertura 2016 con los Rayos del Necaxa y estuvo en Aguascalientes dos años antes de emigrar a Monterrey. Con los Rayos ganó una Copa MX, mientras que con Rayados se coronó en la Liga de Campeones de la Concacaf y en el Apertura 2019.