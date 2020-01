Una mirada local a la economía, en tiempos de Alberto Fernández Locales 06 de enero de 2020 Redacción Por Está claro que los gestos y las determinaciones políticas son fundamentales y están directamente vinculadas a los indicadores económicos en un marco de crisis. Por eso es importante analizar que se vislumbra a través de la batería de medidas que anuncia la gestión de Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno ya está trabajando para reactivar la economía y recuperar el poder adquisitivo de todos los argentinos. Pero la pregunta del millón a poco más de 20 días de asumir el gobierno es cuáles son esas medidas y como deberán implementarse para que no ocurra lo que ocurre muchas veces: al principio dan alivio y después el plan fracasa por la falta de medidas complementarias o aplicadas a destiempo.

El Lic. Fernando Camusso, economista de la ciudad analizó el panorama en el corto y mediano plazo a partir de algunos anuncios: “lo que hay es una voluntad en dirigir un poco más la economía está claro y analizando un poco la rentabilidad de los sectores, por ejemplo volvió a foja cero la medida del IVA con lo cual por eso es que ya se vislumbra un aumento de precios. El gobierno dijo eventualmente que está de nuevo tratando de negociar para que vuelva la quita de IVA a algunos sectores y el impacto de los grupos más vulnerables sea menor. Esto es un rompecabezas, entonces yo veo muchas medidas positivas y veo medidas que no va a ser tan fácil de implementar porque dirigir y armar todo un rompecabezas en una economía no va a ser sencillo”, expresó.

Camusso en relación a las variables a ordenar en lo inmediato manifestó que “hay que ordenar la cuestión de la deuda, hoy el gobierno está ordenando esto con una fuerte emisión para pagar vencimientos en pesos y le está colocando bonos al Banco Central para hacerse de los dólares para pagar vencimientos en dólares; entonces es una emisión monetaria que te obliga a mantener el cepo mucho tiempo porque sino ese dinero que pones en la economía se te va a dólares”.

“A su vez el gobierno tiene que fomentar el consumo porque el gobierno lo que tiene que mejorar son las expectativas en todo lo que sea consumo postergado, sobre todo consumo durable, compra de autos se empiece a realizar y lo que sobra se vaya a cuentas de ahorro, sino se espiraliza la inflación. Esto va a evitar que la infección se dispare más pero eso lo tenés que armar, el gobierno lo tiene programado pero te tiene que funcionar”, destacó.



LAS CLAVES POLÍTICAS

Respecto a la estrecha vinculación de la política y la economía, el Lic. Camusso explicó: “después tenés la cuestión política que es ¿vamos realmente un acuerdo de precios y salarios como para que la gente recupere el poder adquisitivo los primeros 6 meses? si eso se logra vamos a tener una mejora en el término de expectativas, que básicamente viene de la cuestión del consumo claramente; todos los que postergamos consumo queremos tenerlo eventualmente los primeros seis meses del año. Eso es todo una cuestión que viene de la mano sobre todo de la política, pero en algún momento van a tener que poner en práctica un programa macro que involucre variables fiscales y variables monetarias vas a tener que poner en funcionamiento”.

“Este programa solidario y de mejora productiva te mejora el frente fiscal en 1.5 del producto pero eso tenés que hacer que realmente se cumpla el primer año, por eso están subiendo los bonos porque quiénes son acreedores nuestros consideran que va a haber más plata para que se paguen. Imaginémonos todo lo que hay que hacer: por un lado ordenar la deuda, a su vez emitir pero después dejar de emitir lo suficiente como para que no se te vaya a precios; mantener el cepo lo suficiente como para que el dinero no se vaya dólares o a cuenta de ahorro; hay que mejorar el consumo y tiene que mejorar la actividad”.

Camusso en tanto valoró como positivas las medidas en cuanto a que van a mejorar el poder adquisitivo de la mayoría de las personas, pero entiende que digitar todo eso no es sencillo y eventualmente son medidas que te pueden servir en los primeros seis meses, como un acuerdo de precios y salarios. En tanto después van a caer por su propia fuerza y ahí indefectiblemente tiene que aparecer un plan económico solvente.



DE ALGÚN MODO SE

FOMENTA LA INFORMALIDAD

Siempre que se toman medidas restrictivas o prohibitivas y en medio de un país que piensa en dólares, se fomenta en algún sentido el aumento de la informalidad para “cubrir ahorros ante una economía volátil”.

El economista lo analiza de este modo: “claramente se va hacia la informalidad y por eso el gobierno tiene que prestar especial atención porque todas las restricciones a la compra de monedas extranjeras te aumenta la informalidad y eso va a pasar. El gobierno y el ministerio de economía lo saben y en la medida que uno obligué a que haya mucha gente que se proteja de forma digamos ´no legal´, ese dólar que está circulando en la calle que es el famoso dólar blue y esas medidas no sean de corto plazo, va a cimentar la informalidad.



MEDIDAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

La crisis y la emergencia conllevan la imperiosa necesidad de articular medidas en lo inmediato pero no descuidando el mediano y largo plazo.

El Lic. Fernando Camusso en ese sentido indicó que “hay muchas cuestiones, e interrogantes ¿primero de aquí a seis meses vamos a arreglar la cuestión de la deuda y como lo vamos a arreglar?, ¿vamos a arreglar con dos años de gracia los intereses y el capital o con cuatro años? Eso tiene que estar arreglado y después tenés que hacer un programa que tenga que ver con el comercio exterior, cómo vamos a generar dólares, qué sectores son más competitivos y a cuales les vamos a dar un programa importante para salir a exportar. Y si vamos a proteger a algún sector de la industria determinar cuál va a ser tiene que estar definido. Por otra parte como vamos a hacer en el frente fiscal, este año ¿vamos a cerrar con una mejora fiscal o no?, ¿vamos a disparar el consumo pero a costa de disparar fuerte el déficit o en realidad lo vamos a hacer un poco más ordenado o vamos a dejar que la mejora en la economía sea más lenta? Un programa inflacionario va a significar entre otras cosas que está fuerte emisión que tenemos ahora para hacerle frente a los compromisos, por ejemplo en pesos, se corte a mitad de año, de lo contrario vamos a tener un recrudecimiento de la inflación a partir de Junio, Julio”.

Sucede que todavía hay muchas demandas pendientes y hay que coordinar mucho en la economía Argentina. Y cómo pasó en el 2015 donde todas las variables estaban desordenadas, hay que volver a agarrar una especie de rompecabezas y empezar a ordenar todas las piezas en su lugar.