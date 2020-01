"Quiero recuperar el objetivo de por quién y por qué trabajamos"

"Estoy con un alto grado de emoción por la responsabilidad que se me viene, un desafío muy importante. Siempre digo que la responsabilidad que uno toma en salud, desde que uno es médico de guardia, la medicina te pone en esa postura, donde a veces las decisiones pasan por uno. Esta es una decisión en una etapa de mi vida, más madura, conociendo el SAMCo Jaime Ferré por más de 20 años, que no hay lugar de ese hospital que no conozca, que no hay persona que trabaje en ese hospital que yo no conozca y me parece que era una oportunidad muy buena, de hacer un cambio, de llevar esto hacia adelante, de mostrar que trabajando la salud pública es una vocación".

Estas son las primeras palabras de la Dra. María Elena Infeld, que en la semana asumió como nueva directora del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, en reemplazo de Jorge Bertram. Infeld, de dilatada carrera en la ciudad, trabajó en los centros de salud de la ciudad, en los barrios periféricos y estuvo en los centros del Villa del Parque y barrio Fátima, pasando absolutamente por todos los "escolones", dejando atrás la coordinación del Area Materno Infantil. "Fui haciendo una carrera donde me fue llevando mi amor, mi vocación por este Hospital. Tengo más de la mitad de mi vida ahí adentro", dijo en primera instancia.



OBJETIVOS E IDEALES

María Elena Infeld remarcó que "el que se formó en un hospital público y el que siente y ama la medicina de esa manera, sabe que es un camino lleno de dificultades, es todos los días alguna dificultad. Pero cuando hay una satisfacción, te hacen olvidar todas las dificultades que pasamos. Es una cuestión de vacación, de profesión y uno lo hace desde el alma, sin pensar en un rédito personal, ni económico, ya que sabemos que los sueldos de la salud pública no son los mejores. Ojalá los fuera porque es una responsabilidad muy grande", expresó y añadió que "el objetivo principal es elevar de categoría al Hospital, es un objetivo del Ministro de Salud y personal mío. Tal vez haya anuncios la semana que viene o pronto, pero hoy vamos por subir a este Hospital".

En relación a su llegada a la dirección, contó que "Varias veces me hicieron el ofrecimiento y yo no veía las condiciones, el soporte y otras cosas para asumir la responsabilidad. Ahora me llega la propuesta a través de gente que conozco desde hace toda la vida, amigos, el Intendente Luis Castellano, y sentí otra camaradería, otra alineación con el pensamiento y a pesar de que no milito en ninguna política, creo que este es el momento, a esta edad, en esta etapa de mi carrera, de tomar la responsabilidad", dijo y agregó con mucho entusiasmo: "quiero recuperar el objetivo de por quién y por qué trabajamos".



SITUACIONES COMPLICADAS

Sabido es que el Hospital no pasa por un buen momento económico. Mucha polémica despertó a finales del 2019 las distintas declaraciones de los actores políticos involucrados, tanto de PJ como del Socialismo: "durante unos varios meses nosotros venimos pasando una situación económica difícil, como todo el país. Las partidas presupuestarias que llegaban al Hospital eran muy insuficientes, números netamente atrasados y con una inflación del 30%. Los insumos médicos, los medicamentos, la comida y todo en general había que pagar, y no sabíamos cómo hacerlo. Los médicos a veces no sabemos tanto de números, de inflación, escuchamos a los contadores y los últimos meses fueron muy difíciles. Siempre tratamos de hacer lo mejor que pudimos y gracias a Dios hubo un alivio en este fin de semana y en estos días llegó algo de dinero, porque no sabés como ponerle la cara al que le debés desde mayo, abril, que tiene el derecho de cobrar. La voluntad y la buena predisposición de la gente y de los médicos, fue infinita, por eso agradezco al Ministro Parola que se puso a trabajar y resolver problemas", remarcó la facultativa.

Además, dijo que "los servicios básicos están cubiertos. Obviamente que hay cosas para mejorar. Yo tengo una guardia donde hay más de 300 consultas diarias y los fines de semana duplica ,la complejidad de Rafaela ha aumentado, no es la misma de años atrás, y hay muchísima gente que se ha quedado sin la obra social y que concurre a la salud pública, lo cual nos demanda en esfuerzos de medicamentos, en personal, y tenemos casi siempre la misma planta, ya que no ha aumentado. Hay muchas situaciones que regularizar, ya que tengo una planta de 550 empleados, y no es fácil con las cargas horarias, los cumplimientos, optimizar los recursos la productividad de las personas. Requiere de su tiempo y de su trabajo", mencionó.