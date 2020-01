Refuncionalización del microcentro: "hace muchos años que no hay inversión ahí" Locales 06 de enero de 2020 Redacción Por El intendente de la ciudad, Luis Castellano, apuntó a una remodelación del centro rafaelino para este año: "hay que hacer un trabajo de diálogo muy intenso, previo al proyecto", dijo.

La refuncionalización del microcentro es un tema que hace años que está "en carpeta". Con distintos matices y capítulos que se fueron dando en estos años, el proyecto sigue allí, pero necesita ser analizando y consensuado.

Al menos esas son las palabras que el intendente de la ciudad, Luis Castellano, utiliza a la hora de hablar de estas intenciones de remodelar el centro.

Aquella vez, allá por el 2006, la Municipalidad de Rafaela presentaba ante el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región un proyecto para modificar la estética del microcentro rafaelino y allí comenzó una puja de poderes que terminó derrumbando la megaobra.

El área comprendida por el concurso estaba definida por el bulevar Santa Fe desde la plaza 25 de Mayo hasta la Unidad Regional V de Policía y desde este punto por Santa Fe y Mitre hasta Roque Sáenz Peña, además de dos cuadras de los 3 bulevares fundacionales, y el espacio geográfico comprendido entre las calles Sarmiento y Maipú (norte), Necochea y Chacabuco (sur), Tucumán y Constitución (este), e Ituzaingó y Arenales (oeste).

"Todo está atado a que la situación económica mejore y que se estabilice el país y que empecemos a arrancar. Nosotros hemos trabajado mucho en los barrios en todos estos años, nos queda trabajo por hacer, como por ejemplo las cloacas, donde nos queda poder realizar un 20%, el tema del gas, que un 50% de la ciudad no lo tiene, seguir con la obra de pavimento, donde un 15% de la ciudad no lo tiene y la idea es llegar en todas estas obras al 100%. Esta es la búsqueda que nosotros pretendemos en los próximos años, pensando en la Rafaela de los 150 años. Creo que es la hora de pensar en nuestro casco histórico, de pensar en esa situación tan compleja que tenemos, como los ex almacenes Ripamonti, en remodelar nuestra área central, las manzanas de todo lo que se llamaba antes el Microcentro, pero es nuestra área central. Y será ahí donde vamos a poner nuestra mirada, proyectando con distintos actores, y me parece que va a haber una combinación de recursos en donde será parte el gobierno provincial, los frentistas, el Municipio, el gobierno nacional y así poder construir un esquema de fondos para que nuestra área central también esté a la altura de lo que Rafaela se merece y necesita. Hace muchos años que no hay inversión ahí, hay deterioros y tenemos que trabajar en ese sentido", marca en primera instancia el Intendente.



ALGUNAS INTENCIONES

El arquitecto se entusiasma cuando se refiere a las nuevas obras y lo planea: "a mí me gustaría un centro donde el peatón tenga una participación mayor, y una prioridad más alta, un centro donde haya más verde, donde uno se pueda sentar en un banco y disfrutar de tomar algo con amigos y que los autos no pasen a 60 km por al lado, donde se pueda cruzar bien, donde las bicicletas tengan su lugar, donde las sombras sean mayores, el equipamiento, la señalización y que en definitiva sea un área jerarquizada, ya que es el lugar de todos. Eso es lo que me imagino y en esa prioridad estamos trabajando", dijo el Intendente en Radio ADN y agregó: "es un desafío enorme, venimos de una frustración de un proyecto que no se pudo hacer y que vamos a tener que trabajarlo muy bien y consensuarlo para que esta vez sí lo podamos realizar y todos estemos embalados con eso que va a ser un cambio de cara importante para nuestra ciudad", destacó.

Por otro lado, dijo que "hay que hacer un trabajo de diálogo muy intenso, previo al proyecto. Hay que consensuarlo y dialogarlo mucho con los que son partícipes fundamentales, que son los frentistas por un lado, los vecinos, la Cámara de Comercio, los colegios profesionales, el Concejo, los gobiernos... Vamos a necesitar el aporte de todos, porque sino no lo vamos a poder llevar adelante como un proyecto del Ejecutivo", marcó en ese sentido.

A modo de cierre, Castellano estableció que "hay que lograr espalda política para que ese proyecto pueda salir, teniendo en cuenta que es un proyecto de la ciudad. Es un lugar muy delicado y no se puede hacer lo que a uno se le ocurra, al contrario, vos sabés que ahí, cuando ponés algo, todo el mundo lo ve, lo aprueba o lo critica y eso me parece que a esa sensibilidad hay que tenerla contemplada desde el inicio. Por eso serán importantes los debates, la participación en estos meses del año que va a comenzar y antes de ver los movimientos de un solo adoquín, vamos a tener que tener un amplio abanico de respaldo político, porque además va a ser un proyecto que va a tener un costo muy importante y va a tener que ser avalado por toda la ciudad. Parecería que hablar esto en los momentos de crisis es un tema que estaría como afuera de las enormes necesidades que hay, por eso estoy diciendo que a esto hay que trabajarlo mucho y a partir del trabajo que se haga, de a poco comenzar a pensar en esa remodelación", finalizó.