Cande Tinelli: "imagino a mi papá como gobernador o presidente" Información General 06 de enero de 2020 Redacción Por En Playa Grande, la hija de Marcelo dijo que no le resultaría extraño ver a su papá en lo alto de la política nacional "si es lo que él quiere".

Cande Tinelli llegó por dos días a Mar del Plata, y dentro de su agenda en La Feliz estuvo el recital que dio en Playa Grande acompañada por un grupo de bailarines y frente a decenas de jóvenes que el sábado con casi 30º se quedaron en la playa hasta entrada la noche.

Tras el recital Lelé dio una improvisada rueda de prensa a la que asistió Teleshow.

"¿Imaginás a tu papá como presidente o gobernador en un futuro?", fue la pregunta a la que lo primero que le salió decir a la cantante fue "espero que no", aunque no tardó en reformular la respuesta "si él quiere lo imagino. Sí, lo imagino. Si quiere hacerlo lo bancamos siempre".

Y agregó "la verdad que a mi viejo lo apoyo en sus decisiones, confío mucho en él, creo que es una persona muy inteligente que se propone cosas y las puede lograr. Lo banco a morir, simplemente pienso en él y quiero que esté bien él y ojalá pueda ayudar a un montón de personas. Confío plenamente en mi papá porque es una gran, gran, persona", había dicho segundos antes al ser consultada sobre el rol de Marcelo Tinelli, hoy vinculado a la política nacional.



LOS RUMORES

DESMENTIDOS

En el ping-pong de preguntas en Playa Movistar, la mayor de las Tinelli también se dedicó a desmentir rumores: aseguró que su hermana Micaela no esta embarazada -rumor surgido a partir de declaraciones del propio Marcelo-, mientras que de las fotos junto a su expareja, Luca Bonomi, explicó que se llevan bien y sólo coincidieron en eventos en Uruguay.

"Le encontré el gustito a estar conmigo misma", rió poco después.



VIDEO PROHIBIDO

En cuanto cómo tomó los rumores de su supuesto video prohibido, confió que le "causó gracia" y que le siguen mandando el video pensando que es ella, por lo que decidió no salir a aclararlo para no darle "más importancia" al tema.

"Nunca jamás me grabaría porque me escracho de una, ni un dedo puedo mostrar", bromeó en referencia a sus tatuajes, los que la harían fácilmente reconocible.



"LA BANCO 100"

Si bien el sábado por la noche Cande tenía planeado asistir al estreno de la obra que encabeza Telma Fardin, y en la que actúa su amigo Nico Reydel, finalmente no asistió a la función.

Inclusive la misma comenzó minutos más tarde de lo previsto esperando su llegada.

Por la tarde sin embargo el plan seguía en pie, y ella había comentado sobre Fardin y la lucha de la actriz "no nos conocemos pero la banco 100%".



CANDE CANTANTE

Sobre su faceta como cantante, Lelé compartió que no era algo con lo que soñara tiempo atrás.

"se fue dando de a poco, me da mucha vergüenza y tuve que trabajar un montón. Me gustaba cantar pero de eso a esto, la verdad que no lo pensaba. Tomé clases de canto de chica, me empecé a copar, a perderle el miedo, y a laburarlo", compartió tras un show en el que muchos en las primeras filas siguieron junto a ella las letras de sus canciones.



POR LAS CRITICAS

Por otro lado, luego de que a fines de diciembre pasado recibiera múltiples críticas por su pelo a partir de una foto que subió a su cuenta de Instagram, sentenció que "la verdad que de chica, de adolescente, apenas entré en el mundo de las redes sociales me importaba un montón. Y me parece que es eso, cada vez más te das cuenta de que es un juego. La vida es esto que pasa acá y no son las redes sociales. No tenés ni idea quién está hablando, uno se engancha del comentario malo y siempre hay mil cosas buenas".



¿POR QUE LE DICEN

LELE?

En septiembre de 2018, en una nota de Infobae la hija mayor de Marcelo Tinelli contó el origen de su apodo Lelé, y además se refirió a cual fue el tatuaje que más le dolió.

Por entonces en la nota se leyó que Candelaria Tinelli acababa de presentar su primer tema Yo, pero que no había utilizado su nombre, sino su apodo Lelé.

En una charla íntima, Cande se refirió a que la elección de su apodo para lanzarse como cantante tiene que ver con que quiere que la gente la conozca mejor, más allá de lo que se ve todos los días en las redes.

¿Por qué Lelé? "Así me dicen desde muy chica mis amigos y familia, es mi apodo íntimo", comentó y recordó que así la bautizó su papá.

Y además de presentar su tema Yo, la flamante cantante habló de sus tatuajes y reconoció que ya no le queda mucho lugar para hacerse más, aunque si quiere siempre encuentra la manera.

"Los voy transformado, me gusta investigar y ver artistas", dijo por entonces.

Y agregó "todo el mundo me dice 'basta', pero me fascina y además tengo tolerancia al dolor", contó Cande y recordó cuál fue el primero que se hizo: "una estrella en el hombro a los 14, y me acompañó mi viejo".

¿Cuál fue el que más le dolió? La misma estrella, que años más tarde se la borró.

Al respecto memoró que "me la saqué con láser porque me quería hacer una manga. El láser duele un montón, no lo recomiendo".

Ya llegó una altura que ella no sabe cuántos tatuajes tiene, y sobre ello dijo "siento que soy uno. Los llevo bien, me encantan y es mi piel. En el video me vi sin tatuaje y me sentí rara, no me reconocí".

En el videoclip de su canción, Cande apareció con los tatuajes tapados y al verse se sintió "rara", y se vio muy parecida a su hermana Juana.

Por otra parte, en oportunidad de presentar su primera canción dejó con un contundente mensaje contra los prejuicios: "lucho para salir del rótulo de ser 'hija de'".