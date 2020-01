Dakar: otra odisea se pone en marcha, esta vez en Arabia Saudita y con menos argentinos Deportes 05 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO K. BENAVIDES OFICIAL EXPECTATIVAS./ Kevin Benavides es uno de los argentinos con mejores chances. FOTO MARCA NOVEDAD./ Fernando Alonso es una de las atracciones en autos. FOTO EFE FAVORITO./ Nasser Al-Attiyah, corriendo en su hábitat.

Al término de los tres días de verificaciones técnicas y administrativas en el estadio del Rey Abdalá, 342 vehículos han recibido luz verde para la largada de la 42ª edición del Dakar: 144 motos, 23 quads, 83 automóviles, 46 SSV y 46 camiones. Los tres países con representación más multitudinaria son Francia (109 pilotos y copilotos), España (75) y Holanda (50).

Serán 13 las mujeres presentes en la primera etapa de hoy desde Jeddah y en dirección a Al-Wajh. Si se añade a los miembros de las organizaciones de asistencia que acompañan al rally, habrá un total de 68 nacionalidades representadas.

La edición 2020 contará con la particularidad de que será la primera que se disputará en Arabia Saudita, luego de diez años de presencia ininterrumpida en Sudamérica. El evento tendrá lugar del 5 al 17 de enero, contará con 12 etapas, un día de descanso y 7.856 kilómetros de extensión, de los cuales 5.097 serán a velocidad.

Los participantes estarán distribuidos en cinco categorías: Autos (86 tripulaciones), Motos (147), Quads (23), SSV (47) y Camiones (47). De ellos, 20 serán argentinos.

El español Joan Pedrero (motos) será el encargado de abrir ruta este domingo en la etapa 1. En la etapa 1, el 75 por ciento del recorrido tendrá a la arena como protagonista, pero también que habrá variedad de terrenos y paisajes. La primera etapa no tiene nada que ver con un simple calentamiento, todo lo contrario. Es un condensado del conjunto de los elementos que caracterizan esta edición: pista rápida, recorrido sinuoso, dunas y terreno pedregoso. Tanta variedad invita a no subestimar este 'mini Dakar'. Un total de 319 kilómetros cronometrado.



LOS NUESTROS

En la categoría autos, la única tripulación íntegramente argentina es la conformada por Orlando Terranova y su navegante, Bernardo Graue, a bordo del MINI del X-Raid, que vienen de ganar la Copa del Mundo FIA de Bajas Cross Country. La mejor actuación del mendocino fue el quinto puesto obtenido en 2013 y 2014.

En motos, la esperanza está radicada en Kevin Benavides, que comandará la ilusión del equipo Honda para destronar al poderoso KTM, team que tendrá a su hermano menor, Luciano Benavides. En el caso de Kevin, fue segundo en 2018 y busca la anhelada victoria. Luciano obtuvo el noveno puesto en 2019, en Perú, y se consagró campeón juvenil FIM de Rally Cross Country.

Franco Caimi también tiene su buen espacio, ya que ocupa un lugar dentro de la estructura oficial Yamaha, marca que intenta equiparar a las dos marcas de punta. En tanto, ya de manera más amateur, correrán Paco Gómez (Yamaha), Sebastián Urquía (KTM) y Leonardo Cola (KTM).

En cuatriciclos, si bien la Argentina marcó su potencial con las victorias de los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli, y en 2019 con el cordobés Nicolás Cavigliasso, ellos brillarán por su ausencia, al igual que otro joven con grandes posibilidades: Jeremías González Ferioli. Tampoco competirá Gustavo Gallego, que hizo podio en Perú.

Largarán Manuel Andújar (Yamaha), que en su segundo Dakar, en 2019, terminó en el quinto lugar; Carlos Verza (Yamaha); Martín Sarquiz (Can-Am), y Mariano Bennazar (Yamaha). Mientras que en SSV, la categoría de los UTV, solo estará Omar Gándara sobre un Can-Am.

Pero también habrá navegantes argentinos, que compartirán tripulación con pilotos de otros países. El caso más resonante es el de Juan Manuel “Pato” Silva, que participará en un UTV con el español Juan Miguel Fidel Medero. También participará Mauro Esteban Lipez, que acompañará al piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamin, en un Chevrolet del Sodicars Racing. El experimentado Ariel Jaton navegará al español Pablo Canto Martínez en una Toyota Hilux.



POSIBLES CANDIDATOS

En autos, Nasser Al-Attiyah, último vencedor de la Odisea, es el gran favorito. El conocimiento de los terrenos, y el buen conjunto que forma con la Toyota Hilux, le permiten al tricampeón soñar con una cuarta corona. De todas maneras, no deberá descuidarse, ya que tendrá en Giniel De Villiers (Toyota), y los Mini buggy de Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz a tres grandes rivales. Habrá que ver hasta que punto Fernando Alonso (Toyota) podrá sorprender.

En motos, KTM es, a priori, la marca con mayores posibilidades. Con tres pilotos que ya saben lo que es ganar la prueba, Toby Price (2016 y 2019), Matthias Walkner (2018) y Sam Sunderland (2017).

En la vereda de enfrente, Honda apunta a cortar con la hegemonía de la escuadra austríaca con una interesante alineación, que contará, entre otros, con Joan Barreda Bort, Ricky Brabec y el salteño Kevin Benavides.

En cuatriciclos, sin varios de los mejores integrantes de la armada argentina presentes, el que aparece como máximo candidato es Ignacio Casale. El chileno volverá a competir en la categoría luego de haber incursionado en los SSV en 2019. A priori, su principal rival será el inoxidable Rafal Sonik, que disputará la competencia con 53 años y meses después de haberse coronado como campeón del mundo del certamen de Cross-Country FIM por sexta ocasión.

En camiones, al mando de su Kamaz, Eduard Nikolaev tendrá como objetivo alcanzar su cuarto éxito consecutivo. El ruso, cuatro veces monarca del Dakar (2013 la primera), querrá darle a la escuadra su 17° título en 24 ediciones, nada menos. Para ello, no solo deberá competir con sus propios compañeros de equipo, Dmitry Sotnikov y Andrey Karginov, sino también con el joven holandés Janus van Kasteren, que reemplazará a Gerard de Rooy (problemas en la espalda le impiden participar) como líder de los Iveco.