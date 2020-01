Jaguares sigue su trabajo en Tandil

El plantel de Jaguares, franquicia del rugby argentino en el Súper Rugby, arribará este domingo a Tandil para continuar sus trabajos de pretemporada. El conjunto nacional que cuenta en sus filas con el rafaelino Mayco Vivas, incluye al tandilense Rodrigo Bruni como hombre que estará en estos días ante su gente. La actividad se desarrollará en el club Los Cardos de la ciudad bonaerense hasta el 10 de enero.

Los dirigidos por Gonzalo Quesada cerraron la semana con un entrenamiento intenso en su predio con vistas a la continuidad del cronograma que van a iniciar este domingo. La preparación hacia el Súper Rugby sigue a pleno y la franquicia nacional no se detiene.

Jaguares protagonizará dos encuentros amistosos en el transcurso de este mes, los mismos serán ante Georgians Club. El primero se llevará a cabo el 17 a las 21 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, mientras que el segundo tendrá lugar una semana más tarde a las 16.45 en las instalaciones del San Isidro Club.

El debut en el Súper Rugby será en condición de local el 1º de febrero en el Estadio José Amalfitani desde las 20 ante Lions.



EZCURRA AL EQUIPO DE SEVEN

Transcurridas las dos primeras etapas del Circuito Mundial de Seven, el seleccionado de Los Pumas 7s viajará el lunes 6 de enero por la tarde a la ciudad de Pinamar para realizar una pretemporada de siete días, como lo hizo a principios del 2019. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se hospedarán el Hotel del Bosque y entrenarán en las instalaciones de Camarones Rugby Club.

La semana tendrá días cargados que consistirán en momentos de gimnasio, práctica de destrezas, movimientos de rugby y los habituales testeos para el control de la preparación física El equipo argentino viene de arribar a los cuartos de final del Oro en los torneos de Dubai y Ciudad del Cabo, y así se mantiene en el cuarto puesto en las posiciones con 24 unidades. Nueva Zelanda y Sudáfrica lideran la tabla con 41 puntos.

En cuanto a las próximas competencias, Hamilton y Sídney serán las próximas competencias, a disputarse los fines de semana del 25 y 26 de enero y 1 y 2 de febrero, respectivamente. Respecto al plantel para Pinamar, 16 serán los nombres que se trasladarán a la ciudad balnearia, con el regreso de Tomás Vanni, medalla de oro en Buenos Aires 2018 y con 21 partidos en 2019; Bautista Ezcurra (ex Jaguares), que jugó 57 cotejos, anotó 10 conquistas y marcó 107 puntos; y Lucio Cinti, que lleva 19 encuentros con la camiseta de Los Pumas 7s.

El plantel: Lucio Cinti, Matías Osadczuk, Santiago Álvarez Fourcade, Luciano González Rizzoni, Francisco Ulloa, Germán Schulz, Felipe del Mestre, Santiago Mare, Gastón Revol, Franco Sabato, Fernando Luna, Rodrigo Etchart, Marcos Moroni, Bautista Ezcurra, Rodrigo Isgro y Tomás Vanni.