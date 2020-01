Buen debut argentino con triunfo ante Polonia Deportes 05 de enero de 2020 Redacción Por Gracias al éxito en el dobles, Argentina salió airoso en el comienzo de la ATP Cup.

FOTO AFP CLAVE./ Molteni y González lograron el punto decisivo.

El tour masculino de tenis empezó la temporada con la Copa ATP, que se desarrolla hasta al 12 de enero, en tres ciudades australianas (Perth, Sydney y Brisbane), integrada por 24 países, una bolsa de premios de 15 millones de dólares y un máximo de 750 puntos individuales para el ranking. Y para la Argentina, el estreno fue con victoria: en Sydney, derrotó por 2-1 con Polonia en el encuentro inaugural del Grupo E.

En el primer duelo de la serie, Guido Pella superó a Kamil Majchrzak por 6-2, 2-6 y 6-2. "Hace mucho calor y cuesta arrancar, y sentí el rigor de la competencia de nuevo. Pero pude adaptarme otra vez y ganar el partido. Hay un microclima (en el estadio) que no te deja respirar bien, se me hizo complicado", aceptó Pella en declaraciones a ESPN luego de su victoria sobre el 101° del ranking.

En el segundo partido del día, Diego Schwartzman perdió sorpresivamente con Hubert Hurkacz por 4-6, 6-2 y 6-3, en un cotejo en el que el principal singlista argentino pareció verse afectado por el intenso calor, con un rendimiento que fue claramente de mayor a menor, mientras que el polaco, 37° del ranking mundial, se mostró muy consistente durante todo el encuentro y jugó mejor en los momentos decisivos. Una curiosidad: en varios descansos, cada jugador -y el capitán- pudieron seguir las estadísticas en vivo del partido a través de monitores en pleno campo de juego.

La llave del triunfo la consiguió el dobles: Máximo González y Andrés Molteni, dos especialistas en el duelo de parejas, derrotaron a Hurkacz y a Lukasz Kubot por 6-2 y 6-4. Así, el primer cotejo quedó en manos del equipo argentino, al que le esperan otros dos encuentros de carácter complejo.

En la segunda fecha, el rival del equipo capitaneado por Gastón Gaudio será Austria, perdedor de su primer match. Desde las 3.30 del lunes 6, Pella se enfrentará con Dennis Novak; luego, Schwartzman afrontará un duelo estelar contra Dominic Thiem, para finalizar con el dobles.



OTROS ENFRENTAMIENTOS

En el otro cotejo inaugural del Grupo E, Croacia le ganó a Austria 3-0 en la madrugada de nuestro país: Marin Cilic venció a Novak por 6-7, 6-4 y 64 y Borna Coric sorprendió a Thiem por 7-6, 2-6 y 6-3, mientras que el dobles completó el resultado con el triunfo de la dupla Ivan Dogig-Nikola Mektic sobre Oliver Marach-Jurgen Melzer por 7-6 y 6-2.

La ATP Cup arrancó su edición inaugural con una primera jornada de seis eliminatorias, entre las que se destacaron los triunfos por 3-0 de Australia, Canadá y Rusia sobre Alemania, Grecia e Italia.

Reciente finalista de la Copa Davis -cayó en Madrid ante España el pasado 24 de noviembre-, Canadá es candidata: pasó por encima de los griegos, desde los puntos individuales que sellaron Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov ante Michail Pervolarakis (6-1 y 6-3) y Stefanos Tsitsipas (7-6(6) y 7-6(4)). Shapovalov y Auger-Aliassime también brillaron en el dobles, en un encuentro del Grupo F.

En el comienzo de la segunda jornada, además del triunfo argentino, Chile, con Cristian Garín y Nicolás Jarry, cayó por 2-1 ante Francia, y Uruguay perdió de manera contundente ante Japón por 2-0.

La Argentina disputará su tercer partido en la madrugada del miércoles 8, frente a Croacia, con Pella vs. Cilic (desde las 3.30), Schwartzman vs Coric y el dobles.



INCENDIOS DEVASTADORES

Al mismo tiempo, mientras se juega el torneo, Australia vive horas dramáticas por los incendios en las ciudades de Victoria y Nueva Gales del Sur, en donde se declaró el estado de emergencia. Hubo al menos 19 muertos. Por eso, el tenis no está ajeno a esta problemática.

La organización del torneo donará 100 dólares a la Cruz Roja australiana por cada ace que consiga un tenista. Se estima que a lo largo del torneo habrá más de 1500 aces, por lo que se podrían recaudar más de 150.000 dólares.

"Hay comunidades que han sido arrasadas por las llamas a lo largo de todo el país y en este momento del año, con nuestros torneos a pleno rendimiento, el tenis tiene una oportunidad única para apoyar la recuperación", remarcó Tom Larner, director de la ATP Cup.

Nick Kyrgios, irreverente y talentoso, transformó su imagen con un noble gesto. "Estoy iniciando una ayuda para todos aquellos afectados por los incendios. Donaré 200 dólares por cada ace que consiga durante todos los torneos que juegue durante este verano", escribió en su cuenta de Twitter. El saque es una de las principales armas del irascible australiano.

El drama es tan grande que el challenger de Canberra, previsto para el lunes, debió cambiar de sede: será en Bendigo, a unos 600 kilómetros.