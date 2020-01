Manu Ginóbili fue elegido el mejor latino de la década

Sin lugar a dudas, Manu Ginóbili se convirtió en el mejor basquetbolista argentino de la historia por todo lo que hizo tanto en la Selección como en la NBA. La liga más importante del mundo en las últimas semanas del año se dedicó a recopilar las mejores jugadas de la década y Manu apareció en varios especiales: la volcada sobre Bosh en las NBA Finals de 2014, la tapa a Harden que definió el partido para los Spurs y luego un póker de asistencias en el Top 100 de 2010 a la fecha.

Todo eso y mucho más hizo Manu inclusive dando ventaja ya que no terminó la década. Ginóbili jugó ocho años y medio, porque le dijo adiós al básquet profesional en agosto de 2018 cuando todos esperaban que haga uso de la opción de un año más en su contrato.

La cuenta oficial de la NBA Latinoamérica le dio a elegir a sus seguidores quién fue el mejor latino de la década y no quedaban dudas de que Manu iba a ser el más votado, pero por las dudas había que dejarlo en claro. El escolta se quedó con la mayoría de votos por mucha diferencia y no hubo nada más que hacer que declararlo ganador recordando una de sus jugadas más épicas. Sí, la volcada ante Miami para ganar un nuevo título de la NBA, el cuarto en su cuenta personal y el quinto para la franquicia. (Fuente: Básquet Plus).