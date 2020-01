Donatti jugará en el club que "es hincha"

El defensor Alejandro Donatti reconoció que siente "una alegría enorme" por sumarse a San Lorenzo, tras pasar la revisión médica y firmar el contrato que lo liga a la entidad de la cual "soy hincha", reconoció.

"Mi viejo es hincha y todos saben que yo soy hincha. Es una alegría enorme estar acá, pero siempre llevándolo con tranquilidad y el respeto que se merecen los otros clubes", expresó ayer el rafaelino en conferencia de prensa, tras su paso por Racing.

El zaguero, de 33 años, quien también estuvo en Rosario Central, indicó que "es una etapa nueva donde tengo tratar de hacer lo mejor, de corregir los errores que tuve para que el técnico se sienta bien conmigo y yo sentirme bien adentro de la cancha".

En ese sentido se ilusionó con "hacer las cosas bien para rendir y dar lo mejor para San Lorenzo". Sobre lo que significa pasar a otro de los clubes denominados "grandes", Donatti explicó que "San Lorenzo se tiene que acostumbrar siempre a estar ahí arriba, es un club muy grande. Cada uno de los jugadores debe tener en la cabeza eso, yo también vengo a aportar mi granito de arena para que eso suceda y le vaya bien al club".

Además, con mucha ilusión, se refirió a uno de sus ídolos: "Es una alegría tener al Beto Acosta más cerca. Voy a disfrutar de él y de todos los jugadores que tiene el plantel. San Lorenzo es un grande, tiene que pelear arriba y cada uno tiene que meterse eso en la cabeza y aportar su granito de arena".

El "ciclón" que conduce Diego Monarriz está a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors, y Donatti dijo que ya conoce al DT, de cuando era ayudante de campo de Eduardo Coudet en Rosario Central. "Me conoce muy bien. Con el grupo también vamos a tratar de darle una mano adentro de la cancha para que él se sienta partido tras partido más tranquilo a la hora de trabajar. Con el correr de los días se verá para qué estamos".

Sin embargo, Donatti reconoció que se sintió mal por su salida de Racing, aunque reconoció que trató de "negociar una actualización del contrato y no se pudo dar". "Me llamó Marcelo (Tinelli) y se lo hice saber a mi representante. Nos sirvió a nosotros, a Racing y ahora tratar de dar lo mejor en esta nueva etapa que voy a emprender", afirmó.



LA NEGOCIACION

Según publicó el sitio partidario www.racingdealma.com, el jugador hizo fuerza por salir de Racing, entendiendo que su ciclo en Avellaneda estaba concluido. Es mas, el defensor se llevó todas sus cosas de la utileria una vez finalizado el torneo, lo que indica que su decisión ya estaba pensada y analizada.

Desde Racing afirman que no es un trueque (por Héctor Fértoli) y que se trata de dos operaciones absolutamente distintas. Sin embargo, en San Lorenzo afirman otra cosa: Racing se quedaría con el 50% del pase de Fértoli mas 400.000 dólares a cambio del 100% del pase de Donatti.

¿Cual será la realidad? Lo cierto es que los pases ya están confirmados e intercambiarán camisetas los dos futbolistas. De esta forma, y en un mismo dia, Racing da a conocer la incorporación de dos jugadores (Fértoli y Lolo Miranda) y la salidas de Barbieri al Xolos y Donatti a San Lorenzo.