España: Punta compartida Deportes 05 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB FUE EMPATE. / Barcelona igualó en el derby ante el Espanyol.

Barcelona no pudo sostenerse ayer sábado como único líder de la Liga de España al empatar 2-2 con el colista Espanyol como visitante en el derby catalán. Ahora, comparte la cima con Real Madrid, que más temprano goleó a Getafe.

Con Lionel Messi entre los once, el conjunto de Ernesto Valverde empezó abajo con gol de David López a los 23 minutos del primer tiempo. Pero el equipo que tuvo a Jonathan Calleri de titular y el ingreso de Matías Vargas no lo aguantó y en el complemento se despertó la visita.

Un Luis Suárez inspirado emparejó el marcador a los cinco, y a los nueve Arturo Vidal lo dio vuelta. Pero a los 29, Frenkie De Jong dejó al equipo con diez y, a los 43, el ingresado Wu Lei recibió del Monito Vargas para poner cifras definitivas.

Ahora, el Barsa suma 40 puntos al igual que el Merengue, mientras que Espanyol sigue último con 11 unidades.



EL MADRID GANÓ

Y TAMBIÉN ES LÍDER



Real Madrid derrotó 3-0 a Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y, de esta forma, comparte la cima con Barcelona. El hielo lo rompió Raphael Varane, quien de cabeza y con ayuda del arquero David Soria, marcó el 1-0 a los 34 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el defensor aumentó la ventaja por la misma vía, a los ocho minutos. Sobre el final, Luka Modric le puso la frutilla del postre al triunfo.



Principales posiciones: Barcelona 40, puntos; Real Madrid 40; Atlético Madrid 35; Sevilla 35; Real Sociedad 31; Valencia 31; Getafe 30; Athletic Bilbao 29; Levante 26; Villarreal 25