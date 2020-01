Fútbol de Verano Deportes 05 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Pasados los festejos de fin de año e iniciadas las pretemporadas de los distintos equipos argentinos, arranca el fútbol de verano, por lo pronto, en San Juan en el Estadio del Bicentenario, Boca, San Lorenzo, Racing, Talleres y Huracán abren el telón del fútbol doméstico, junto con dos invitados: Universitario de Perú y Athletico Paranaense de Brasil.

Las entradas se venderán a partir del próximo martes 7 de enero a las 12 del mediodía ingresando a www.aefutbol.com y de forma presencial en el Estadio Aldo Cantoni. Los partidos serán televisados por el Pack Fútbol, por lo tanto además del cable HD, habrá que pagar un adicional para ver los encuentros en TV.



Sábado 11/01:

22:00 San Lorenzo vs Talleres



Domingo 12/01:

22:00 Huracán vs Universitario (Perú)



Miércoles 15/01:

22:00 Racing vs Ath.Paranaense (Brasil)



Jueves 16/01:

22:00 Boca vs Universitario (Perú)



Domingo 19/01:

22:00 Boca vs Ath. Paranaense (Brasil)