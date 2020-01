La lista para el Preolímpico

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El entrenador de la Selección argentina Sub 23, Fernando Batista, confirmó ayer el plantel definitivo que participará del Preolímpico que se realizará en Colombia, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el último corte preselectivo el que se quedó afuera de la lista fue el defensor de Central Córdoba de Santiago del Estero, Matías Nani.

El DT debió armar la lista en medio de las versiones de muchos clubes que iban a desistir de brindar a algunos jugadores, para atender sus compromisos en el plano local, pero finalmente eso hasta el momento no sucedió y Batista ya hizo la presentación oficial ante la Conmebol.

Batista había incluido en la lista a Gastón Togni, de Independiente, en reemplazo de Lucas Robertone (Vélez), quien no será de la partida por no poder recuperarse de un desgarro.

Togni, por su parte, este semestre tuvo muy poca actividad debido a que se recuperaba de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda (lo sufrió en febrero).

Argentina iniciará su camino en el Preolímpico el 18 de enero, ante el anfitrión Colombia, mientras que en la continuidad del Grupo A chocarán con Chile, Venezuela y Ecuador.



Los jugadores seleccionados por Batista son:



Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia de España).



Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Maximiliano Centurión (Argentinos Jrs), Facundo Medina (Talleres), Nazareno Colombo (Estudiantes LP), Facundo Mura (Estudiantes LP) y Claudio Bravo (Banfield).



Mediocampistas: Fausto Vera (Argentinos Juniors), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Agustín Urzi (Banfield), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca) y Gastón Togni (Independiente).



Delanteros: Julián Alvarez (River), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York City de Estados Unidos).



¿Cómo se jugará el Preolímpico?



En la primera fase, en Pereira, Argentina integrará el Grupo A y jugará ante Colombia (el 18 de enero), Chile (24), Ecuador (27) y Venezuela (30). En el Grupo B estarán Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia.

Se clasificarán los dos primeros de cada zona que se enfrentarán en un cuadrangular del que saldrán los dos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Dicho cuadrangular se jugará el 3, el 6 y el 9 de febrero.