La actualidad de los rivales directos de la “Crema” Deportes 05 de enero de 2020 Redacción Por El equipo de Walter Otta, aún no sumó ningún refuerzo para la segunda parte del torneo. El presente de aquellos que están arriba en la zona B. Algunos hasta sufrieron bajas sensibles.

FOTO ARCHIVO AL LÍDER ACÁ. / Atlético se encuentra a 13 puntos de San Martín de Tucumán, elenco al cual recibirá en Alberdi dentro de diez fechas.

“Me parece que va a ser un mercado muy tranquilo”, había anticipado Carlos Eguiazu, vice de Atlético de Rafaela, casi a mediados de diciembre. El presente le sigue dando la razón a uno de los hombres fuertes del fútbol de la ‘Crema’.



Los dirigentes y el cuerpo técnico trabajan en la búsqueda de –al menos- dos refuerzos para sumar al plantel que desde el próximo lunes 6 de enero iniciará la pretemporada de cara a la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional con el objetivo bien claro de pelear por alguno de los dos ascensos que hay en juego a la Superliga.

Los rivales directos de Atlético, por estas horas, están en la misma sintonía. De hecho, la mayoría de los equipos de la categoría sufren los vericuetos de un mercado complicado, sinuoso, que no ofrece nada atractivo para incorporar. “Para traer más de lo que tenemos seguimos de esta manera”, también había aseverado Eguiazu.



Entre los elencos que, finalizada la primera rueda, aparecen en las principales posiciones de la zona B, como candidatos a pelear por cosas importantes, Tigre es el que más viene sufriendo el mercado. Por las bajas. Perdió a Walter Montillo (Universidad de Chile) y Sebastián Prediger (lo quiere Osella para Colón). En altas, es casi un hecho el retorno de Juan Cavallaro. El plantel ‘Matador’ volverá a los trabajos este lunes. El 11 se trasladará a Mar del Plata y el 22 tiene pactado un amistoso con Alvarado. En el semestre tendrá doble competencia ya que jugará la Copa Libertadores.



El líder, San Martín de Tucumán, se aseguró la llegada del delantero Juan Imbert, en diciembre y por el momento aguarda, ‘agazapado’, por la llegada de los otros dos cupos que permiten sumar en este mercado de verano. El delantero de 25 años llegó procedente de Quilmes.

Entre los que ya no estarán en el primer plantel, algunos con más minutos en cancha que otros son: Luis Aguiar, Nicolás Giménez, Nahuel Menéndez, Oliver Benitez.



Sarmiento de Junín padece problemas económicos que le impiden incorporar y ruegan par que en caso de que algún equipo se lleve alguna de sus figuras, le deje algo de dinero para afrontar la campaña. Al momento no tuvo ni altas ni bajas pero Pablo Magnín (29 años, goleador del torneo con 12 tantos) aparece en el radar de Vélez y Sergio Quiroga podría partir a Córdoba para sumarse a Talleres. En la jornada de ayer ya volvió a los trabajos.



Defensores de Belgrano regresó ayer a los trabajos y luego del almuerzo se trasladó a Santa Teresita, donde desarrollará su preparación. No sumó refuerzos y se fueron Federico Marín y Maximiliano Velazco (Cobreloa), mientras que el Emelec de Ecuador vendría por el delantero Ezequiel Aguirre, uno de sus goleadores. Junto con el elenco de la Ciudadela y el de Junín, el ‘Halcón’, sólo perdió un juego e hizo de su localía una verdadera fortaleza.



El Deportivo Riestra, con un punto más que la Crema, ya sumó a Federico Pellegrino, proveniente de Almirante Brown, y a Facundo Pons, exArsenal.

Entre las bajas tiene a Juan Manuel Torres (Almirante Brown), Nicolás Ríos (Deportivo Laferrere) y Esteban Pipino.



Si bien al término de la primera rueda no termino en los primeros planos, Quilmes es uno de los que siempre hay que considerarlos. Hoy, con 16 puntos (a cinco de Atlético) aparece algo relegado, pero sin dudas que cuando inicie la etapa de definición ajustará la ‘máquina’ para tratar de pelear por los ascensos. Ganó los dos primeros pero luego no pudo “despegar”. Tras empatar acá (0 a 0) derrotó a All Boys, en la fecha 5 y luego no volvió a sumar de a tres, incluso cambió de entrenador para esta segunda rueda. Leonardo Lemos no seguirá y en su lugar aparece el ‘Colorado’ Facundo Sava. En este mercado sumó al delantero Mariano Pavone en una de las ‘bombas’ del verano. A la partida de Imbert a Tucumán se le sumó la de Juan Altamiranda a Berazategui.



En el reinicio del torneo: San Martín de Tucumán (34 puntos) recibirá a Almagro (15), Sarmiento de Junín (30) irá a Tandíl para visitar a Santamarina (15); Defensores de Belgrano (26) recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza (17). El conjunto de Victoria, Tigre (22) visitará a Quilmes (16), mientras que el Deportivo Riestra (22) irá hasta Jujuy para medirse con Gimnasia (17). Atlético de Rafaela (21) será local de Brown de Adrogué (15).