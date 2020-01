Murió en un accidente una ex diputada nacional Policiales 05 de enero de 2020 Redacción Por ERA DE LA PROVINCIA DE MISIONES

POSADAS, 5 (NA). - La ex diputada nacional por la provincia de Misiones y titular del gremio de los docentes, Stella Maris Leverberg, falleció tras haber sufrido un accidente de tránsito en la ruta nacional 14 a la altura de Cruce Caballero.

Leverberg, de 57 años, representó en el Congreso a la provincia de Misiones entre 2007 y 2015 como integrante del Frente Renovador de la Concordia Social y actualmente era la titular de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones.

El accidente ocurrió pasadas las 18.50 del viernes en la mencionada ruta nacional, en la localidad misionera de Cruce Caballero, departamento San Pedro, ubicado 275 kilómetros al noreste de Posadas.



EL CHOQUE

Según informaron medios locales, Leverberg viajaba en una camioneta Toyota SW4 conducida por su esposo, el gremialista Enzo Rubén Gómez, la hija de la pareja, Eliana Florencia Gómez, de 34 años, y una amiga de la familia, Fany Ruloff, de 31.

En tanto, indicaron que, el accidente se produjo cuando el vehículo "mordió" la banquina lo que provocó el despiste y vuelco, por lo cual todos los ocupantes del rodado fueron trasladados al hospital de la zona con heridas de diversa consideración.

Horas más tarde, la ex legisladora y su esposo fueron derivados al Hospital SAMIC de Eldorado por la gravedad de sus lesiones y, según los primeros partes Gómez sufrió una fractura expuesta en tobillo derecho.

Por su lado, la ex funcionaria presentaba una fractura severa de cráneo al igual que una amiga de la familia, quien continúa en estado delicado, mientras que la hija de Leverberg sufrió una fractura de costillas y permanecía internada.

Según se informó, Leverberg ingresó al nosocomio de Eldorado pasadas las 21.00, con el mencionado cuadro de gravedad y con un paro cardio respiratorio, por lo cual los médicos intentaron reanimarla, pero no obtuvieron resultados positivos.