Un mal arranque de las acciones y bonos Suplemento Economía 05 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La semana financiera fue corta: apenas tres ruedas operativas por los feriados del Año Nuevo. Pero las dos últimas ruedas, en la breve marcha del 2020, regaron de números rojos las pantallas de los operadores.

A la fragilidad de la economía argentina se le suma la urgencia con la que el nuevo gobierno de Alberto Fernández debe resolver la regularización de los pagos de la deuda.

Los ajustes abruptos de precios serán la moneda corriente a falta de definiciones sobre la crítica situación heredada por el “reperfilamiento” de los vencimientos dispuesto por la administración de Macri.

A las acciones les fue mal: si la actividad económica no repunta, no habrá mejora en los balances y faltará el principal incentivo para tentar a los fondos de inversión. Los ADR de compañías argentinas que se negocian en el exterior restaron, en promedio, un 4% en dólares.

Al igual que lo ocurrido en 2019, estos días zafaron de la caída generalizada aquellas empresas con negocios en el exterior y que no operan en la Bolsa de Comercio local, como Despegar, Mercado Libre, Tenaris y Corporación América. Son aquellas no contaminadas por el "riesgo argentino".

Para la deuda pública empezó a correr el tiempo de descuento, a la espera de una propuesta de reestructuración oficial. El viernes cerró el plazo que la Secretaría de Finanzas otorgó para que instituciones financieras y asesores hagan sus consideraciones a través de una casilla de correo electrónico.

Si el tiempo es dinero, el paso del tiempo hace que el capital se diluya, y en grandes cantidades. Las principales emisiones soberanas en dólares perdieron un 7 por ciento.

"La salida de los bonos argentinos no pudo ser frenada luego del corte al 31 de diciembre por más que el Poder Ejecutivo autorizara la emisión de Letras del Tesoro que serán suscriptas por el BCRA por más de 1.300 millones de dólares que se utilizarán exclusivamente para pagar deuda en dólares. Tampoco frenó el éxodo la confirmación de los pagos de los cupones que vencían en diciembre", puntualizó Joaquín Candia, analista de Rava Sociedad de Bolsa.

Como consecuencia del declive de cotizaciones en la renta fija, el Riesgo País de JP Morgan volvió a escalar y arañar los 2.000 puntos básicos para la Argentina. (Fuente: Infobae).