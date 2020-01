Cuáles fueron las veintitrés mejores Información General 05 de enero de 2020 Redacción Por En pleno auge del streaming y la proliferación de plataformas que facilitaron la transmisión y el consumo global, las ficciones que se consumen en televisores, celulares y tablets viven su época dorada. Los años que van desde el 2010 al 19, estuvieron llenos de estrenos y alcanzaron sus picos de lanzamientos, aumentando de manera inimaginable.

FOTO PUBLINEWS.GT// GAMES OF THRONES.// Sus temporadas causaron una revolución en todo el mundo.

Por María Capelo



Hubo un tiempo en que los estrenos de las series llegaban solo al inicio del año o en el comienzo de la temporada alta de la televisión, en marzo, y finalizaban -si tuvieron éxito- en diciembre. Pero el auge de las plataformas no tradicionales cambió la manera de consumir ficciones y le otorgó a la audiencia la posibilidad de maratonear (poder ver de un tirón los episodios de toda una temporada).

La duración de cada temporada y la cantidad de episodios también se fueron modificando en esta década. Antes era habitual que una serie tuviera 25 capítulos, ahora ese número ya no es fijo y se pueden ver temporadas con 30, 15 o tan solo 4. Ya no hay esquemas fijos ni leyes sobre la materia.

Ahora bien, ¿qué nos deja esta década gloriosa para las series? Mucho. Sobre todo producciones que ya están en el podio de lo mejor de la televisión en años. Aquí un repaso por aquellas que consideramos más relevantes por su impacto y su llegada a un público cada vez más exigente, que pedía más y más. (Se encuentran ordenadas por orden cronológico.) Claro que, como en todos los rankings y listados, cada uno tiene sus favoritas y puede disentir o concordar con el autor de la nota.



BREAKING BAD (2008-2013)

Aunque se inició un año antes de 2009, la serie creada por Vince Gillian le dio el empuje necesario a esta década. Un profesor de química, Walter White (Bryan Cranston), luego de enterarse de una enfermedad mortal, decide dedicarse a la fabricación de metanfetaminas junto con un ex alumno suyo, Jesse Pinkman (Aaron Paul). Un hombre común haciendo cosas extraordinarias que lo llevaron a la locura de transformarse en un narcotraficante. La serie ancló el concepto del antihéroe como ninguna otra en la figura de White y de su alter ego, Heisenberg, y se coronó como de lo mejor de su generación. Fueron cinco temporadas que nos hicieron vibrar y sentir que todos podemos redimirnos y que nadie tiene escrito su destino.



SHERLOCK (2010….)

Una nueva adaptación del detective más inteligente de la literatura llegó al boom de las series. Producida por la BBC, este Sherlock encontró en el actor inglés Benedict Cumberbatch al mejor y más aggiornado investigador de la obra de Arthur Conan Doyle. Inteligente, cínico e irónico encuentra en Martin Freeman a su perfecto Watson para resolver cada caso.



BLACK MIRROR (2011….)

¿Qué pasa cuando utilizamos la tecnología con fines no tan buenos? Black Mirror es el emblema de la década. Es la serie más provocativa que nos genera incertidumbre y temor sobre el tan recurrente “a dónde vamos como sociedad”. Charlie Brooker nos dio una de las mejores series de los últimos años, en la que cada episodio podría pensarse como un futuro cercano si no tomamos conciencia de que lo que creamos se puede volver en nuestra contra. Una genialidad.



GAME OF THRONES (2011-2019)

Fenómeno mundial basado en la obra de George R.R. Martin, Game of Thrones fue la joya de HBO que llegó para cambiar la televisión. Producciones a nivel cinematográfico, casi inédito hasta el momento, Juego de tronos indagó sobre el deseo de poder, las luchas familiares, las alianzas y las traiciones sin dejar de lado la fantasía y los vínculos más duraderos. La serie en la que ningún personaje tenía asegurada su continuidad finalizó este año con un último episodio polémico.



HOMELAND (2011-2019)

Carrie Mathison (Claire Danes) es una agente de la CIA que padece trastorno bipolar y a la que le asignan investigar el regreso de un soldado estadounidense, Nicholas Brody (Damien Lewis), luego de estar secuestrado en Irak. Carrie se preguntará cómo pudo sobrevivir, y concluirá que seguramente delató a sus compañeros y luego se convirtió al islam. Homeland puso en la ficción el conflicto latente que tiene los Estados Unidos con Medio Oriente, tema que desarrolló en sus ocho temporadas. Impactó por la fuerza del personaje de Danes, una mujer que se puso la serie sobre sus hombros.



VEEP (2012-2019)

La vicepresidenta Selina Meyer en la piel de la gran comediante Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld) era el alma de Veep. Una verdadera sátira sobre el sistema político, lleno de diálogos graciosos e inteligentes, lo que terminó de llevar a la actriz a la cima de su carrera. La serie de HBO acaba de terminar este año y se mete entre las mejores de la década. Dato de color: el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la mencionó como una de sus series favoritas.



GIRLS (2012-2017)

Lena Dunham creó esta serie y la protagonizó. Su personaje en Girls acuñó una frase que quedará para siempre en las líneas clásicas de la TV: “Soy la voz de una nueva generación”, y nos mostró a un grupo de amigas en Nueva York intentando llevar a cabo su vida amorosa, sus trabajos y su vida. Una serie que se adelantó al empoderamiento femenino y encontró en Dunham la voz de los millennials.



HOUSE OF CARDS (2013-2018)

Fue la primera serie que estrenó Netflix y se convirtió rápidamente en un suceso en todo el mundo. House of Cards recreaba la vida de un matrimonio político, el congresista Frank Underwood (Kevin Spacey) y su esposa Claire (Robin Wright), que solo ansiaba y amaba el poder. Con tres temporadas iniciales perfectas, House of Cards mostró como nadie los entretelones de Washington y su política y usó como ninguna el recurso de la cuarta pared (cuando un personaje le habla al público mirando a la cámara y crea una complicidad).



PEAKY BLINDERS (2013-2019)

La vida de los hermanos Shelby es relatada en la historia de la banda que formaron: los Peaky Blinders. Ambientada en Birmingham en la posguerra, estos hermanos se convierten en una banda de gansters vinculados con las mafias que manejan el mundo obrero a la perfección. Un líder interpretado por Cillian Murphy, con conflictos internos, adicciones, que piensa en el bien de la familia como bien supremo hace de Peaky Blinders una de las mejores series de esta década que se va.



ORANGE IS THE NEW BLACK (2013-2019)

Se estrenó en pleno inicio de las plataformas de streaming. Esta serie de Netflix se animó a mostrar el mundo de las mujeres que están presas y tienen condenas, algunas, justas y otras no tanto. Orange is the New Black recreó como nunca los diferentes grupos que habitan el suelo estadounidense y, también, el universo femenino. Los miedos, los deseos y la necesidad de libertad en un lugar de donde muchas mujeres no quieren salir.



ORPHAN BLACK (2013-2017)

Fue una de las creaciones de esta década que rompió esquemas de narración clásicos y de interpretación. La canadiense Tatiana Maslany recreaba cinco personajes diferentes que habían sido parte de un proyecto que clonaba gente. Todos diferentes y separados entre sí, estos clones se comenzaban a vincular para destrabar una organización mayor. Orphan Black debutó con un episodio piloto perfecto, de los mejores de las series contemporáneas.



THE AMERICANS (2013-2018)

La típica familia americana, matrimonio con dos hijos, en los años 80, que parece de lo más normal, salvo el detalle de que la pareja es de la KGB y están a cargo de una operación para infiltrarse en los Estados Unidos en plena guerra fría, como agentes encubiertos. Keri Russell y Matthew Rhys entregan los roles de sus vidas en esta serie que no fue tan reconocida pero que no por eso deja de ser una gran historia de espionaje y vínculos familiares.



VIKINGOS (2013…)

Una serie que cosechó millones de seguidores alrededor del mundo y que se estrenó en pleno auge de Game of Thrones. La serie de History contó la vida del vikingo Ragnar Lothbrok y su llegada al poder como rey de su grupo. Con personajes femeninos muy fuertes, la serie impregnó por su crudeza y la búsqueda de poder.



THE LEFTOVERS (2014-2017)

La serie de HBO creada por Damon Lindelof (Lost, Watchmen) fue una de las joyas de década. Ante la desaparición del 2% de la población, los sobrevivientes intentan armar su vida. Un drama que conectaba con la sensibilidad de sus personajes y sus historias de vida a lo largo de tres temporadas. Protagonizada por Justin Theroux, Liv Tyler, Amy Brenneman, Carrie Coon entre otros.



TRUE DETECTIVE (2014…)

Esta serie de HBO creada por Nic Pizzolatto fue una de las grandes series de la segunda década del siglo XXI. Con tres temporadas estrenadas, True Detective tuvo una primera temporada perfecta con las actuaciones de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, dos investigadores que se los investiga sobre un caso que sucedió 20 años atrás. Creadora de climas como ninguna, True Detective impactó desde su cortina musical, su presentación inicial y el tratamiento del caso.



NARCOS (2015-2018)

Netflix decidió contar la historia de uno de los narcotraficantes más impactantes de la historia: Pablo Escobar Gaviria. La serie impactó por los detalles desconocidos de este hombre que fue el “dueño” de Colombia, sus excentricidades, sus frases, el temor que generaba y su instinto por destruir todo lo que tocaba. Una gran historia que dio lugar a muchas otras (como El Chapo) y marcaron la época.



FLEABAG (2016-2019)

Creada por Phoebe Waller-Bridge (también tiene en su haber Killing Eve), Fleabag es una de las series más emblemáticas del final de década. Esta ficción inglesa explora la vida de una mujer inglesa con dramas y conflictos internos pero que utiliza la ironía para encarar su vida. Humor negro y picardía a cargo de una mujer que pisa fuerte en la industria como Waller-Bridge.



THE CROWN (2016…)

La corona británica genera mucha curiosidad.Eso entendieron los productores de esta serie y llevaron la historia de la reina Isabel II a la plataforma Netflix. Exquisita en todo sentido, The Crown se animó a contar las intrigas, decepciones y el lado B de la familia real que va recorriendo la historia británica y los sucesos mundiales a través de la mirada de la Reina más longeva.



EL MARGINAL (2016..)

La serie creada por Sebastián Ortega relata la vida de un grupo de presos en un penal. Los hermanos Borges son el sostén de esta serie que fue considerada por “The New York Times” como una de las mejores de la época. La serie logra recrear el mundo de la marginalidad, las adicciones y el grupo de hombres abandonados por un sistema social y político que no los ayuda. Una joya de las ficciones argentinas.



THE HANDMAID’S TALE (2016….)

Margaret Atwood escribió “El cuento de la criada” en 1985 y luego de una adaptación cinematográfica llegó esta versión de Hulu protagonizada por Elisabeth Moss que relataba la historia de una sociedad distópica en un lugar imaginario, Gilead y el sistema patriarcal y machista de las mujeres que son oprimidas. Un serie necesaria pero muy difícil de ver. Atravesó la década y arrasó con los premios para Moss que recreó una gran Defred/June.



STRANGER THINGS (2016….)

La nostalgia de los 80, un grupo de amigos, la ciencia ficción y el miedo latente son las claves de esta serie de Netflix que fue un furor. Eleven una niña criada aislada del mundo real por un maquiavélico científico, tiene poder extrasensoriales y es casi invencible. El descubrimiento de la vida de esta niña (Millie Bobby Brown) junto a un grupo perfecto de amigos son el alma de Stranger Things que recurrió constantemente a guiños de la moda y costumbres de la década del 80. Y nos trajo de vuelta a Winona Ryder a la ficción.



LA MARAVILLOSA SRA. MAISEL (2017 …)

Amazon nos acercó esta serie en los coletazos de la década hace dos años y ya cuenta con tres temporadas. Creada por Amy-Sherman-Palladino, la serie cuenta la historia de Mrs Maisel que decide dedicarse al stand up en plena década del 50 en los Estados Unidos. Una perfecta Rachel Brosnahan que compone con precisión a su personaje que se convertirá en inolvidable.



CHERNOBYL (2019)

Su estreno en HBO coincidió con el final de Game of thrones y se hizo lugar desde el silencio. Considerada por IMdb como la mejor serie de la historia, Chernobyl reconstruyó el desastre nuclear que provocó la explosión de la central soviética. El entramado del gobierno de la URSS en la década del 80 y cómo se intentó tapar la información recolectada por los científicos, hicieron de Chernobyl una serie perfecta en su guión y actuaciones que inauguró un nuevo género: una especie de recreación histórica ficcionada.