Accidente de Nora Cárpena en un cementerio marplatense Información General 05 de enero de 2020 Redacción Por El insólito accidente de Nora Cárpena en un cementerio: debió ser atendida de urgencia. La actriz forma parte de “Mentiras inteligentes”, la obra de Federico Bal, cuya función quedó suspendida. La palabra de Carlos Rottemberg.

Por Adrián Pallares



Este sábado al mediodía Nora Cárpena decidió ir junto a una amiga al Cementerio de La Loma, ubicado en la calla Almafuerte, en Mar del Plata. Allí se encuentra la bóveda de la familia, donde descansan los restos de su padre, el actor Homero Cárpena, su madre, la actriz Haydée Larroca, y su esposo, el recordado Guillermo Bredestón.

Nora se encontraba en el predio cuando, de manera sorpresiva, se desprendió de un techo un trozo de mármol que impactó directamente sobre su cabeza. El golpe fue muy fuerte, provocándole una herida profunda en el cuero cabelludo, que empezó a sangrar de inmediato.

Su amiga se comunicó con el productor Carlos Rottemberg, amiga personal de Nora, quien se acercó al lugar para socorrerla. Otro amigo de la actriz, el doctor Néstor Pirrota, también prestó su ayuda: se encargó de aguardar su llegada a la clínica, para que fuera atendida enseguida. Pese a la dureza del impacto y el dolor, la actriz nunca perdió el conocimiento.

Cárpena, una de las figuras destacadas de esta temporada en La Feliz (forma parte del elenco de Mentiras inteligentes, junto a Arnaldo André, Federico Bal y Mica Vázquez, en el Teatro Lido), ingresó en la Clínica del Niño, ubicada en la avenida Colón y San Luis, en la zona céntrica de la ciudad.

En diálogo con Teleshow, dio detalles sobre el accidente y el estado de salud de su amiga. "Fue a la bóveda de la familia para ver cómo estaba todo y llevar una flor a sus seres queridos. Al irse se desprendió una faja larga de mármol, de unos 60 centímetros de ancho, según ella misma me contó. Por suerte no le cayó de lleno sobre la cabeza, sino el accidente podría haber sido mucho peor. El mármol estaba arriba de la bóveda”.

Luego de que los médicos suturaran la herida, la panelista de Incorrectas recibió el alta, y deberá guardar reposo. Por eso la función de este sábado debió suspenderse. "Si todo sigue bien, volverá al teatro lo más rápido posible”, adelantó Rottemberg, quien se encargó de comunicarse con la familia de Cárpena -ya que ella se encuentra sola en la Costa- para ponerlos al tanto de su estado de salud. "Hablé con las dos chicas (sus hijas), con Nachi y con Lorena, y están al tanto de todo. Si es necesario van a viajar a Mar del Plata. Igual les quite el peso de la urgencia, porque Nora está bien atendida. Y es una mujer muy fuerte”.