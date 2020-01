Caribe, Brasil y Mar del Plata, los destinos elegidos por los rafaelinos Locales 05 de enero de 2020 Redacción Por Según datos a los que tuvo acceso este Diario, eso fueron los lugares elegidos por los turistas de nuestra ciudad para vacacionar en estos primeros días de verano. También Bariloche es otro destino buscado, pero en menor medida. Damos a conocer algunos valores aproximados de los destinos más solicitados.

El verano 2020 acaba de iniciarse y siempre es interesante ver hacia donde va la gente de nuestra ciudad de vacaciones en estos primeros días del año y qué destinos buscan a raíz de algunas modificaciones y reglamentaciones que se fueron dando con algunas medidas que impuso el nuevo gobierno nacional que asumió sobre finales del año pasado.

Como para tener una base e ir orientando a la gente, LA OPINION pudo recabar algunos datos interesantes con un representante de una reconocida agencia de turismo local. En primer lugar, nos comentó que "la temporada de verano 2020 se ha dividido por un lado en los destinos nacionales y por otro lado en los internacionales. Los que se adelantaron en el inicio del mes de diciembre fue la gente que eligió destinos como el Caribe y el norte de Brasil. Esos viajes se compraron con anticipación, previendo que podría haber un aumento en el dólar. Eso fue lo que más se movió sobre fines del 2019. También Camboriú, en la parte sur de Brasil, fue uno de los lugares elegidos por algunas familias, al igual que Florianópolis. Hay delegaciones de Rafaela que salen 3 o 4 veces a la semana en coches grandes con programas de 7 noches con media pensión con un costo de 25.000 o 27.000 pesos por persona. Ayuda mucho el tema de las tarjeta de crédito, ya que hay muchas posibilidades de pago. Y de lo que es en el país, Mar del Plata es el destino más elegido, ya que hay mucha gente que va a Carlos Paz, el lugar más cerca de Rafaela, que se mueve por su cuenta en auto como para después poder recorrer las sierras. Igualmente, tenemos salidas semanales que van hacia la Feliz en grupos y en bus, dependiendo del hotel, desde 14.000 pesos por persona aproximadamente, durante 7 noches.

También hay gente que opta por ir a Bariloche. Tenemos operadores que están saliendo de aquí con programas de 7 noches en 16.000 pesos aproximadamente, aunque en estos días tenemos viajes programados para febrero".

Además, le consultamos cómo ha sido la transición del cambio del dólar, sobre todo con el "dólar turista". “Hay mucha incertidumbre con este tema. Mucha gente se anticipó y evitó el impuesto, desde el 22 de diciembre hacia atrás. Desde el 23 hacia adelante todavía hay muchas dudas, porque esa ley está tomada de los pelos, como todas, porque salió en el boletín oficial y al día de hoy no se sabe cómo hacerlo o llevarlo a cabo. A lo mejor el impuesto no es para el viaje, no es que aumentaron un 30% sino que el impuesto es para el uso del dólar en el exterior, o sea que también lo va a pagar en pesos. Antes era a 63 pesos cada dólar, hoy es 82 pesos aproximadamente. Lo que hay que tener en cuenta es que no se sabe porqué, como así también muchas cosas relacionadas a las compañías aéreas y empresas de bus, si cobran ese impuesto o no, con lo cual esperamos que no se defina cuando se termine la temporada. Igual, ante cualquier duda, se pueden contactar con cualquier agencia de turismo para un mejor asesoramiento".