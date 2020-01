La experiencia provida en el Sur Locales 05 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

“Tuve la gracia en Puerto Madryn de ser parte de una Asociación que se llama ADeNFa, y tiene como objetivo la defensa de la niñez y la familia a través de la contención y la educación de los valores que sustentan a la misma. Soy uno de los fundadores y esta es la segunda asociación en el país con esas características, fundada entre iglesias evangélicas y la iglesia católica. La integramos pastores evangélicos, sacerdotes, laicos católicos y laicos evangélicos y a través de esta asociación y esta experiencia voy a ponerme a disposición de los que ya están trabajando aquí en la Diócesis de Rafaela, específicamente para humildemente transmitirles todo el conocimiento que puedo traer desde la Patagonia y todo este trabajo inmenso que hemos hecho a través de ADeNFa. Allá se brindaron cursos de capacitación informando sobre lo que son las leyes que se están proponiendo, cuál es el trasfondo de las leyes, cuál es la letra chica que el común de la gente no conoce y además tenemos la red de contención el 0 - 800 provida, que son 200 instituciones en todo el país que apoyan a la mamá con embarazo vulnerable. En Puerto Madryn hemos hecho marchas, concentraciones, capacitaciones y se han salvado la vida de varios niños, porque está muy claro cuando a la mamá la acompañas, difícilmente haga un aborto. Muchas veces las mamás llegan a un aborto porque no tienen otra salida, porque no encuentran otra salida, porque nadie las ha acompañado, nadie les ha tendido una mano y hablo de todos los estratos sociales, no estamos hablando de los pobres sino también de la clase social rica. Muchas veces la chica se encuentra en una situación vulnerable y cuando uno le da el apoyo a través de la asociación deciden no abortar. Llego para trabajar codo a codo, creo que se vienen momentos muy difíciles en Argentina sobre estos temas como lo son la eutanasia, aborto, ideología de género y otras propuestas que se están haciendo. Tendremos que seguir trabajando y proponiendo los valores del Evangelio y lo que dice la ciencia sobre estas cosas, porque negar la ciencia y la ley natural es una necedad”, comentó el Padre Fabián Ribero.