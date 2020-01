Respaldo gremial al aumento de salarios

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El secretario general de la CGT, Héctor Daer, ratificó su apoyo al incremento salarial para el sector privado decretado por el Gobierno, al considerar que va por el "rumbo correcto" porque busca "incorporar ingresos que mejoren la capacidad del poder adquisitivo".

"Para el 60 por ciento de la masa salarial representa más de un diez por ciento, que no es el resultado final ni la salvación, pero si esto no se replica en precios, va a ser un aumento real en los ingresos", analizó el dirigente.

Al ser consultado respecto del nivel del monto otorgado, que llegará a 4.000 pesos como piso de la paritaria 2020, evaluó que "lo que hay que hacer es recomponer las bases de un proceso para incorporar ingresos que mejoren la capacidad del poder adquisitivo".

Según estimó, con ello va a "mejorar el comercio, el consumo, la producción y el empleo".

En diálogo con AM 750, destacó: "La CGT ratifica que acompañamos (la medida). Puede ser que haya colmado o no expectativas, pero va en un rumbo correcto, que es recomponer el salario real".

Resaltó que el Gobierno de Alberto Fernández intenta "revalorizar el mercado interno" y dar un "mayor poder adquisitivo a los trabajadores".

Además, señaló: "Lo que tienen que comprender y mucho son los empresarios. Hay que insistir en que tienen que ganar por volumen y no por precios".

"Tarde o temprano, todos los sectores van a tener que acompañar este proceso", pronosticó.

Por otro lado, se refirió a las negociaciones salariales e indicó: "Vamos a ir recomponiendo el salario porque es el principio de que no caiga la actividad económica".

Con relación al sondeo difundido por el Banco Central sobre el pronóstico de un 42% de inflación para este año, señaló: "La expectativa de todos es que la inflación sea menor. Giraba en torno al 30 ó 35 por ciento".

Daer es el primer gremialista que se manifestó luego de conocerse el aumento salarial que recibirán los trabajadores privados, que en principio no habría respondido plenamente a lo esperado.