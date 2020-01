Reanudan en febrero el juicio por la obra pública Nacionales 05 de enero de 2020 Redacción Por NO ESTARA PRESENTE CRISTINA KIRCHNER

El juicio por las presuntas irregularidades en las obras públicas durante el kirchnerismo continuará en febrero, pero este año no se espera que tenga la trascendencia de muchas de sus audiencias del año pasado, principalmente en las que participó la vicepresidenta Cristina Kirchner, la más importante de las 13 personas que están acusadas en la causa.

Para el 2020 se prevé que todas las audiencias estén destinadas a escuchar a testigos -los convocados para todo el juicio son casi 160-, algunos funcionarios del actual Gobierno, entre ellos el presidente Alberto Fernández.

¿Es posible que este año haya veredicto? "Es muy difícil. Son muchos testigos, más allá de que durante el transcurso del juicio algunos se puedan desestimar, pero también se pueden sumar otros. Hoy decir sí o no a un veredicto este año es jugar a un pronóstico, pero en principio es muy difícil", dijo una fuente judicial.

Otra novedad para este año es que Cristina Kirchner no tendrá la obligación de ir a las audiencias que se hacen en los tribunales de Comodoro Py. Cuando declaran los testigos, alcanza con la presencia de los abogados. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Andrés Basso, autorizaron a todos los imputados a no concurrir a este año.

Los acusados tuvieron la obligación de estar en el comienzo y deberán volver para los alegatos y el veredicto. La Vicepresidenta se encuentra actualmente en Cuba con su hija Florencia hasta el 12 de enero.

En el juicio se consideran las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner. Entre esas irregularidades hay sobreprecios y obras sin terminar. Junto con la Vicepresidenta y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Carlos Kirchner y ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz.

En el transcurso del 2019 se desarrollaron las tres primeras etapas: la lectura de la acusación, los planteos de las defensas y las indagatorias de los 13 acusados. En diciembre comenzaron a declarar los testigos. "Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo la ex mandataria en su indagatoria.

En enero no habrá audiencias por la feria judicial de verano y el juicio se reiniciará en febrero. Será el lunes 10 con la declaración como testigo de Fernando Sánchez, ex diputado de la Coalición Cívica y funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Es el tercer testigo del caso. Ya declararon los ex diputados Juan Carlos Morán y Margarita Stolbizer.

De los 159 testigos convocados, el tribunal inició con quienes durante la última década presentaron denuncias penales contra el kirchnerismo por la obra pública.

Son todos dirigentes opositores. Luego de Sánchez declararán Mariana Zuvic, ex diputada nacional de la Coalición Cívica; y Javier Iguacel, primer titular de Vialidad Nacional del gobierno de Macri, que presentó la denuncia que dio lugar al juicio oral.

Luego, los jueces deberán resolver con qué bloque de testigos continarán. Uno de ellos es el de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, entre ellos el presidente Alberto Fernández.

La ex mandataria dijo en el juicio que las partidas presupuestarias de la obra pública estaban a cargo de los jefes de Gabinete. Por eso, varias defensas pidieron que declaren. Además de Fernández, lo harán Sergio Massa, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.

Como Presidente de la Nación, Fernández puede no ir al juicio. El Código Procesal Penal de la Nación le permite elegir: puede pedir que el Tribunal le mande las preguntas para responderlas por escrito, que los jueces se presenten en su residencia oficial o renunciar a esas posibilidades e ir a la sala de audiencias.

En la misma situación se encuentran otros testigos de la política, como Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; y Capitanich, gobernador de Chaco, que por sus funciones también pueden optar sobre cómo declarar.

Por ahora está citado un testigo por audiencia. "Estimamos que en este tramo de los testigos denunciantes su declaración iba a durar mucho tiempo. Por eso se cita a uno por audiencia. Y de hecho, Morán y Stolbizer estuvieron cuatro horas. Pero después seguro habrá otros de 20 minutos y en esos casos se va a poder convocar a varios por audiencia", se consignó.

La dinámica del juicio establecerá si van a declarar todos los testigos o si algunos son desestimados porque ya no tiene sentido escucharlos. También existe la posibilidad de que se convoque a nuevos testigos si durante el juicio surgiera la necesidad de escucharlos. "Todo eso pasa en las causas complejas", agregaron desde la Justicia.

Este año habrá, en principio, 46 audiencias. Se harán todos los lunes, el día que el Tribunal estableció para el juicio. Cuando el proceso se inició, la idea era más adelante sumar un día más de audiencias. Pero en el corto y mediano plazo eso no ocurrirá. (Fuente: Infobae).