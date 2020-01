Cristina declinó tener su oficina en la Rosada Nacionales 05 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CRISTINA KIRCHNER. No estará cerca de Alberto.

Definitivamente, Cristina Kirchner decidió mantenerse físicamente alejada de Alberto Fernández: la Vicepresidenta desechó la idea de tener una oficina en la Casa Rosada y el Presidente insistió en ofrecerle un despacho justo enfrente, en el Banco Nación, pero tampoco aceptó. De esa manera, rompió la tradición de los vicepresidentes apostados cerca del jefe de Estado, algo que históricamente ocurrió en la Argentina.

"No se trata de gestos sino de comodidad y practicidad", resumió a Infobae un allegado a la Vicepresidenta al explicar que Cristina Kirchner prefiere seguir toda la actividad del Senado en el mismo Palacio del Congreso y no quedar alejada de ese mundillo. Incluso se menciona la idea de que siga utilizando las oficinas del Instituto Patria, ubicado a pocas cuadras del Parlamento.

Un funcionario del Gobierno desechó de plano las especulaciones que indicaban que Alberto Fernández había dejado adrede sin oficina en la Casa Rosada a su compañera de fórmula. "No hay nada de eso. Simplemente nunca estuvo en la decisión de la Vicepresidenta tener un despacho en la Casa Rosada, ya que por sus funciones le resulta más cómodo quedarse en el Senado", dijo la fuente oficial consultada.

Pocos días después del 10 de diciembre, Cristina Kirchner le comunicó a Alberto Fernández que no quería ocupar una oficina en la Casa Rosada. Al parecer, con esa decisión intentaba evitar que se hablara de un "doble comando" o se criticara su injerencia excesiva en las medidas presidenciales.

Sin embargo, se supo que Alberto Fernández insistió en que la Vicepresidenta tuviera una oficina cercana a su despacho. De hecho, ya se ordenó acondicionar un espacio para Cristina Kirchner en el Banco Nación, justo enfrente a la Casa Rosada. Se trata del mismo lugar que ocupó Amado Boudou durante toda la presidencia de Cristina Kirchner.

Pero hasta ahora la decisión de la Vicepresidenta se mantiene: se quedará en el Senado y sólo pasará por Balcarce 50 para asistir a alguna reunión especial.

También se mencionó que cuando el Presidente tenga que viajar al exterior, el despacho del Senado de Cristina Kirchner estará perfectamente preparado para actos protocolares. No se trata entonces de un problema de espacios ni de falta de comunicación entre Alberto y Cristina.

De hecho, CFK cree que no hace falta tener un despacho en la Casa Rosada por las ventajas que ofrece esta época. "Hoy hay WhatsApp todo el tiempo", dijo en tono irónico un ministro que ratificó el permanente contacto online que mantiene Alberto Fernández con la Vicepresidenta.

No sólo esto. Los dos últimos sábados ambos mantuvieron largos desayunos de trabajo en la residencia de Olivos del que no trascendió nada. Sólo se supo que dialogaron extensamente sobre la gestión del Gobierno y los pasos a seguir.

Con la decisión de mantenerse en el Senado y alejada de la Casa Rosada, ahora Cristina Kirchner rompió el molde histórico de los vicepresidentes que estuvieron siempre cerca del calor del poder.

Ya Juan Hortensio Quijano, vice de Juan Domingo Perón, tuvo despacho cerca del Presidente, a pocos metros de donde hoy se encuentra el Salón de Científicos en el primer piso de la Casa Rosada. Lo mismo ocurrió con el presidente radical Arturo Illia, cuyo vicepresidente Carlos Perette solía estar varias veces por semana en su oficina de la Casa de Gobierno. Y fue una costumbre que los sucesivos presidentes democráticos mantuvieron. (Fuente: Infobae).