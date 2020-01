Omar Perotti recibió el el apoyo de Fernández Nacionales 05 de enero de 2020 Redacción Por POR LOS HECHOS DEL ULTIMO JUEVES

El jueves por la noche unos cinco mil vecinos de la ciudad santafesina de Rafaela salieron a la calle para reclamar justicia por el joven de 26 años, Gonzalo Glaría, quien murió en la mañana del martes pasado al chocar contra un auto estacionado cuando perseguía en moto a dos supuestos ladrones, uno de los cuales lo agredió a golpes en el piso, donde había quedado tras la colisión.

Al finalizar la marcha, un grupo se dirigió a la casa particular del gobernador santafesino, Omar Perotti, donde arrojaron huevos, rompieron cristales y pintaron las paredes de la fachada.

Tras el hecho, el gobernador de Santa Fe fue consultado por el ataque y dijo que "pudo haber gente que aprovechó la situación".

"Todos conocemos los actores y cada uno sacará sus conclusiones. Yo me quiero quedar con el hecho de que la gente se hartó y se manifestó en contra de años y años de inseguridad", afirmó el gobernador.

El primer mandatario santafesino agregó: "Cuando hay dolor uno acompaña el dolor, en este tipo de cosas se debe resguardar y no cargar las tintas. Soy muy respetuoso de estas situaciones", subrayó.

Ante estos hechos, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, consideró que hubo "motivaciones políticas partidarias" en el ataque a la vivienda del gobernador, y lo atribuyó a "militantes socialistas".

Ahora, el presidente Alberto Fernández salió a respaldar a Perotti, uno de los Gobernadores clave del armado del Frente de Todos. En un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, el primer mandatario destacó: "No debemos tolerar a los violentos que insultan y escrachan, cualquiera sea la motivación que los impulsa a hacerlo. No puede haber más víctimas de la locura. Llegó la hora de construir un tiempo de respeto mutuo. Mi solidaridad a Omar Perotti". (Fuente: Infobae).