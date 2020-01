El cuestionamiento de Bullrich Nacionales 05 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la intención del Gobierno de hacer una "revisión técnica" de la pericia que hizo Gendarmería en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman y afirmó que "quieren reescribir la investigación" para crear un "nuevo relato".

"Al Presidente de la Nación le duró su relato de no operar en la Justicia dos segundos y medio", lanzó la futura presidenta del Consejo Nacional del PRO.

A través de su cuenta de Twitter, la ex diputada nacional cruzó al Gobierno tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien señaló que la intención es hacer una "revisión técnico-administrativa" de las pericias que realizaron las cuatro fuerzas en los últimos años, incluida la del caso Nisman.

"Ahora el nuevo relato: quieren reescribir la investigación Nisman. Es su naturaleza: no pueden entender la independencia de poderes", concluyó Patricia Bullrich, una de las últimas personas en hablar con el fallecido ex titular de la Unidad Fiscal AMIA.