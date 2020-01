El aumento será de 4.000 pesos en dos cuotas a trabajadores privados Nacionales 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA CLAUDIO MORONI. El ministro de Trabajo realizó el anuncio en conferencia de prensa en Casa Rosada.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Gobierno anunció ayer un aumento por decreto para trabajadores privados de $ 3.000 con el sueldo de enero y de $ 1.000 con el de febrero, a cuenta de paritarias, mientras se espera que la semana próxima se anuncie lo mismo para empleados estatales.

Tras días de negociaciones, se oficializarán hoy en el Boletín Oficial esas sumas fijas remunerativas para los privados, que al final será inferior a lo esperado, ya que días atrás circulaban versiones de que podrían ser de entre $ 5.000 y $ 9.000.

"Es un decreto que tiende a la recuperación de los salarios en el sector privado. Es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la ley de solidaridad, normalmente conocida como la ley de emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados", dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Fuentes oficiales indicaron que el incremento regirá para todos los empleados privados y que en los próximos días se anunciará otro que alcanzará también a los trabajadores estatales.

El presidente Alberto Fernández presentará el decreto como un "piso" garantizado pero la suma, la mitad de lo que venía trascendiendo, refleja la resistencia mostrada por las empresas a pagarlo, en un escenario recesivo.

Moroni remarcó que este incremento "no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020".

"El incremento para los trabajadores del sector privado se acreditará en dos tramos: el primero, de 3.000 pesos, se pagará en febrero, mientras que el monto restante, de 1.000 pesos, se entregará en marzo", detalló.

Y aclaró: "Esos 4.000 siguen, hasta tanto sean incorporados por la comisión paritaria y si la comisión paritaria no negocia, seguirán los 4.000. Los 4.000 son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario, es un incremento del salario".

"Con esta medida, 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo en 2019. Es el 20%, aproximadamente, de la totalidad de los trabajadores", agregó el titular de la cartera laboral.

Desde la Casa Rosada habían señalado que el monto pretende ser un "marco de referencia", que de ninguna manera implica un tope para que luego se negocie en cada sector.

El mismo será absorbido por las futuras negociaciones paritarias y no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo.

Asimismo, el aumento deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente denominado "incremento solidario".

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, con relación al incremento salarial resultante del artículo 1, por el término de tres meses o el menor plazo en que tal incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

Moroni reveló que la estimación es que este incremento "tendrá un efecto dinamizador sobre la demanda, porque la suma que va a incorporar en la masa salarial total es de alrededor de 20 mil millones de pesos".

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había resaltado que el objetivo de esta medida es "recomponer el bolsillo de los argentinos".

"Estamos buscando recomponer el salario de los que cobran menos", dijo el jefe de ministros, y sostuvo que con esa iniciativa se "busca superar la inequidad" por el impacto de la inflación, que subió casi 55% en 2019.