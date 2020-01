"La violencia de género aumentó en Rafaela"

(Por Mario Cabrera, Redacción LA OPINION). Acerca de las frías y tristes estadísticas que se dieron a conocer en las últimas horas -ver aparte- en el que indican que en Argentina se produjeron 327 femicidios, LA OPINION dialogó ayer con Soledad Comini, representante de "Florentina Rafaela", organización contra la violencia de género, para dar su punto de vista en referencia a estos números que son cada vez más alarmantes y preocupantes. "Más allá de los datos que se publicaron, lo que nos preocupa además es la violencia con la cual se llevan a cabo esos hechos de violencia, ya que los femicidios de han dado en forma de tortura hacia las víctimas. Lejos de haber una política de prevención hacia las mujeres, es como que se sigue ignorando todo. En realidad, la lectura que se hace desde el espacio de las mujeres, que en los últimos años han tenido más espacio en distintos niveles, es que en esta avanzada del empoderamiento y difusión de los derechos que tenemos las mujeres para que se puedan separar de los violentos, es que también hay una avanzada antiderecho por parte de estos hombres que se oponen a que las mujeres sean independientes. Por eso hay un aumento en la violencia en todo el país y también en la provincia". Luego, la entrevistada acotó que "también se dio a conocer que el mes de diciembre es el más complicado y en donde se registra más violencia de genero por varios motivos. Primero, porque cerca de fin de año los femicidios crecen porque hay mucho más consumo de alcohol y drogas, hay más fiestas, y es algo que sucede en todo el mundo, no solamente en Argentina. Además son épocas en que las mujeres se deciden también a terminar con círculos de violencia y dejar atrás una mala relación para comenzar un nuevo año de otra manera. La violencia no sabe de clases sociales y se manifiesta de varias maneras, porque está la violencia física, sexual, verbal, económica, dentro de la pareja, dentro de la familia, además del ámbito público, político, callejero. Son todas adaptadas dentro de las leyes, pero no se plasman dentro de una política activa de prevención y de trabajo hacia la creación de un 'nuevo tipo' de hombre que termine con este machismo que hay de manera sociocultural en nuestras sociedades y se pueda crear una nueva sociedad de igualdad", relató Soledad a nivel nacional y provincial.



LA SITUACION EN RAFAELA

En relación a la violencia de género en nuestra ciudad durante el 2019, Comini sostuvo que "en Rafaela tenemos casos que son muy fuertes, como por ejemplo el esclarecimiento del homicidio de Nelly Zárate, que para la sociedad, para Rafaela y para las mujeres fue verdaderamente un hecho para rescatar. También se da que faltan políticas de prevención, algo que está pendiente. Si bien recién ahora estamos trabajando de manera conjunta con la oficina de Violencia de Género del municipio, estamos viendo y analizando la manera de crear un protocolo donde todos los espacios estemos integrados. Nosotros en "Florentina Rafaela" no tomamos denuncias, pero sí asesoramos a las víctimas y las acompañamos. Las denuncias se deben realizar en fiscalías, comisarías y hospitales en caso de que la víctima tenga que concurrir a ese lugar por cuestiones físicas. Lo que sí es que hemos visto un aumento importante en la ciudad en la violencia hacia las menores en relación al año anterior, ya que las formas de abuso son muy preocupantes, y en este sentido es algo que también a nosotros nos preocupa y mucho, no solamente en lo que hacemos en el asesoramiento, sino también en que en el momento de la manipulación, las víctimas estén fuertes y tengan una red de contención y como para que sepan pedir ayuda y no volver a caer nuevamente en manos de un sujeto violento".



DECISION POLITICA

En referencia a qué se debe hacer para tratar de evitar la violencia de género, Comini destacó que "para nosotros es fundamental la información y cómo buscar asesoramiento, porque las víctimas no están solas y está lejos de ser juzgadas. A veces lo que no se puede decir es una forma de violencia también, y de una forma u otra hay que sacarla también, expresarla, contarla para tratar de salir adelante. Todo esto nos preocupa y nos ocupa. Por eso, es importante la información y hacer hincapié en la educación sexual integral en las escuelas para que todos los niños y niñas conozcan su cuerpo y reconozcan su derecho y sepan pedir ayuda, porque los casos de abusos en niñas y adolescentes son muchísimos. Y difundir los derechos es la mejor herramienta que uno puede hacer. Rafaela no es una isla y queda claro en los hechos de violencia cotidiana que suceden todos los días, en especial hacia las mujeres, que por más que no haga público su dolor, no significa que no sucedan en Rafaela. Si no hay una decisión política de trabajar en igualdad, las mujeres vamos a estar siempre expuestas a un círculo de violencia".



¿COMO PEDIR AYUDA?

"Para aquellas víctimas de violencia de género que deseen contactarse con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales. Está también la Defensoría del Pueblo, que tiene la oficina de la Violencia de la Mujer en el primer piso, tienen también en Centro de Asistencia Judicial en calle Ituzaingó, al lado del Registro Civil o bien llamando al 144 y pidan ayuda, no se queden con el miedo ni con la duda, porque somos muchos los que las podemos ayudar", concluyó Comini.