Fiscalía: sanción a policías tras destrozos en el edificio

En la mañana de ayer, el fiscal al frente de la Fiscalía regional con sede en esta ciudad, en conferencia de prensa hizo referencia a hechos de vandalismo ocurridos en la noche anterior, tanto en el edificio que alberga a dicho organismo, como frente a la Municipalidad y la vivienda que habita el gobernador de la Provincia.

Se recuerda que un importante grupo de ciudadanos llevó a cabo actos de vandalismo, en el contexto de una marcha en la que habrían participado cerca de 5000 personas que, en mayoría, solamente optaron por manifestar su disconformidad y molestia, ante un accionar policíaco y de la Fiscalía no de acuerdo a las circunstancias, luego de que en un confuso suceso perdió la vida Gonzalo Glaría, de 26 años de edad

En la ocasión, Diego Vigo hizo público que se están realizando las tareas investigativas a fin de identificar a autores de los desmanes, así como, también, el rol cumplimentado por la Policía durante el transcurso de la manifestación.

Así las cosas, hizo referencia al comienzo de una investigación por daño calificado, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.



CAUSA DE MUERTE

En cuanto a la causa de muerte de Gonzalo Glaría, se conoció que todavía (al momento de llevarse a cabo la reunión con la prensa) no se podía confirmar nada al respecto, habida cuenta de que la investigación estaba en pleno proceso.



HARTAZGO DE

LA SOCIEDAD

Por otra parte, en relación a lo ocurrido en la noche del pasado jueves en nuestra ciudad, Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la Provincia, aseguró ayer que "la movilización en reclamo de seguridad de ayer por parte de los rafaelinos, muestra un hartazgo de la sociedad, la gente se movilizó de manera legítima.

"La movilización -que fue significativa- de la sociedad es un hecho razonable, porque muestra un hartazgo de la sociedad rafaelina por una situación que hace mucho tiempo que se viene dando" afirmó Saín.

Y agregó que "nosotros compartimos el reclamo de la gente, el reclamo de justicia es absolutamente legítimo, es un claro pedido de ayuda.

"Lo que se tiene que hacer es lo que no se ha hecho hasta ahora. Estamos preparando el terreno, porque además tenés que incorporar tecnología y capacidades que hoy la Policía no tiene".

Posteriormente, el titular de la cartera de Seguridad dijo "el pedido de justicia está vinculado a este acontecimiento, que hoy está solucionado. Quizás hubo alguna demora, en parte, en la Fiscalía regional. Porque si se tiene una persona detenida y el pedido de captura de otra, se tiene que comunicar y más en un contexto de presión social que a través de las redes se venía reclamando. Se pedía justicia y la Justicia se estaba asegurando".



PREOCUPACION

Y REPUDIO

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, expresó "su profunda preocupación y repudio por el ataque perpetrado a la Fiscalía Regional de Rafaela por un reducido grupo de personas, en el marco de una pacífica marcha realizada por la injusta muerte del ciudadano Gonzalo Glaría, resultando tales conductas merecedoras de un absoluto reproche.

"En momentos en que la ciudadanía se encuentra visiblemente conmovida por este difícil momento, debe primar la cautela, y cualquier acción que se emprenda debe ser guiada con singular prudencia.

"Según se nos ha informado, la Fiscalía de Rafaela ha logrado la individualización de los presuntos autores de los ilícitos cometidos el 31 de diciembre de 2019, habiéndose detenido a uno de ellos, y librándose la correspondiente orden de detención del otro sospechoso".