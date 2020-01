River y Boca iniciaron la pretemporada Deportes 04 de enero de 2020 Redacción Por SUPERLIGA

Ver galería 1 / 2 - FOTO NA PUSO PRIMERA. Miguel Angel Russo y su nuevo técnico durante el primer día de trabajo en Boca. EXAMENES. Los jugadores de River se realizaron chequeos médicos.

El plantel de River comenzó este viernes la pretemporada en Buenos Aires y se trasladó a San Martín de los Andes, pero el entrenador Marcelo Gallardo contará por el momento con el colombiano Juan Fernando Quintero, quien empezó a ser monitoreado del corazón. El plantel "millonario" inició la pretemporada sin caras nuevas, y tras las revisiones médicas y un entrenamiento en el estadio "Monumental", viajó a la ciudad neuquina de San Martín de los Andes. Sin embargo, el que no está, al menos en los primeros días, será el colombiano "Juanfer" Quintero, ya que comenzó a ser monitoreado con un holter por el cuerpo médico riverplatense, dado que presentó "cansancio" luego de sus vacaciones. La idea es que el jugador sea monitoreado durante 24 horas con un holter, tanto a nivel cardíaco como de presión arterial, y se podría sumar a la pretemporada durante el fin de semana. Según informó el club en un breve comunicado, el atacante colombiano debía realizarse "estudios médicos complementarios". Los estudios iniciales habrían comprobado un "cansancio" inusual en Quintero, pero al parecer se relacionaba con un cuadro de stress, ya que el jugador -durante su estancia en Colombia- vivió cuestiones personales que lo tuvieron algo nervioso. Es que el Gobierno colombiano nombró como comandante del ejército a un general que está vinculado a la desaparición del padre del jugador, cuando realizaba el servicio militar, situación que nunca fue esclarecida.

En tanto, los jugadores del "Millonario" arribaron al club a las 7:30 para someterse a los habituales exámenes y los que no asistieron fueron Julián Álvarez y Jorge Carrascal, quienes se encuentran entrenándose con las Selecciones de Argentina y de Colombia Sub 23 que jugarán el Preolímpico dentro de dos semanas. Luego de una activación física en el estadio "Monumental", el plantel almorzó y por la tarde abordaron un vuelo charter hacia San Martín de los Andes, en donde se llevará a cabo la parte más fuerte de la pretemporada hasta el viernes 10 de enero. Allí lo esperó un multitudinario recibimiento de los hinchas, que incluyó un "cordón" de más de seis kilómetros desde el aeropuerto "Aviador Carlos Campos" a Chapelco. Además, se desplegaron más de 2.000 banderines y una bandera principal con los colores rojo y blanco de 75 por 4,5 metros, que se instaló al costado de la ruta 40. El sábado 11 de enero los futbolistas partirán hacia Uruguay para enfrentarse a Nacional de Montevideo en un partido amistoso que se jugará a las 18:00 en el Campus de Maldonado, muy cerca de Punta del Este. Gallardo contará con los siguientes jugadores para la pretemporada:

Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Ezequiel Centurión.

Defensores: Gonzalo Montiel, Elías López, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Robert Rojas, Kevin Sibille, Javier Pinola, Milton Casco, Fabrizio Angileri y Nahuel Gallardo.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz y Cristian Ferreira.

Delanteros: Rafael Borré, Matías Suárez, Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Benjamín Rollheiser.



EL XENEIXE

Por su parte, Boca arrancó este viernes la pretemporada de cara a la reanudación de la Superliga y al comienzo de la Copa Libertadores, con Carlos Tevez siendo el primero en llegar al Complejo Pedro Pompilio y también con la presencia del presidente del club, Jorge Ameal, y del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme. El delantero llegó a las instalaciones del "Xeneize" a las 6:45, casi una hora antes de la citación para el resto de los jugadores, quienes fueron arribando alrededor de las 7:30, la hora pactada para presentarse en la entidad. Según se supo, el delantero mantendría una charla con el flamante entrenador, Miguel Ángel Russo, y con Riquelme para definir su futuro. El "Apache" tenía una renovación automática de su contrato por seis meses, por lo cual su vínculo con Boca se extiende hasta junio de 2020, pero su intención es saber si contarán con él para este nuevo proceso que se inicia de la mano de Russo. En caso de que el técnico y el dirigente no le den una respuesta positiva, el jugador podría decidir abandonar la actividad futbolística para buscar otro rumbo. Tras la llegada de Tevez, arribó el resto de sus compañeros, incluido el italiano Daniele De Rossi: todos los futbolistas fueron sometidos a los estudios médicos correspondientes antes del inicio de las prácticas. En tanto, hay tres jugadores que no estarán en la pretemporada, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister y el venezolano Jan Hurtado, quienes se encuentran entrenándose con sus respectivas selecciones Sub 23 de cara al Preolímpico Sudamericano que se disputará del 18 de enero al 9 de febrero en Colombia y que es clasificatorio para Tokio 2020. La siguiente es la lista de los futbolistas con los cuales trabajará Russo:

Arqueros: Esteban Andrada, Javier Bustillos, Marcos Díaz y Manuel Roffo.

Defensores: Junior Alonso, Gastón Ávila, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Julio Buffarini, Frank Fabra, Leonardo Jara, Emmanuel Mas, Nahuel Molina y Marcelo Weigandt.

Mediocampistas: Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Daniele De Rossi, Iván Marcone, Agustín Obando, Emanuel Reynoso y Eduardo Salvio.

Delanteros: Carlos Tevez, Ramón Ábila, Sebastián Villa, Mauro Zárate y Franco Soldano.



TAMBIEN EL CICLON

San Lorenzo fue otro de los equipos "grandes" que volvió a los entrenamientos ayer con la presencia de su único refuerzo hasta el momento, Diego "Torito" Rodríguez, y un par de negociaciones abiertas para reforzar su plantel con el objetivo de intentar pelear el título de la Superliga. El "Ciclón", que levantó en cuanto a resultados desde el interinato (ahora confirmación) de Diego Monarriz como DT, está en el noveno lugar con 26 puntos, a cuatro del líder Argentinos Juniors. Allí no estuvo el arquero Nicolás Navarro -que se irá- ni el delantero Adolfo Gaich -con la Selección Sub 23-, pero sí el uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, hasta el momento la única incorporación, y que llegó para darle marca al mediocampo del "Ciclón". El jugador de 30 años llegó a préstamo (procedente de Defensa y Justicia), sin cargo y con una opción de compra de 1.200.000 dólares por la totalidad de la ficha, que pertenece a Xolos de Tijuana, México. Mientras, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, acelera la negociación con su par de Racing, Víctor Blanco, por el pase del defensor Alejandro Donatti y la cesión del delantero Héctor Fértoli a la "Academia" como parte de la negociación. En el primer día de trabajo en la Ciudad Deportiva de Bajo Flores, tras las evaluaciones médicas de rutina, el plantel completó en la cancha auxiliar junto al preparador físico Santiago Monti una activación, ejercicios de movilidad articular y ejercicios de fuerza, más pasadas condicionales y una dinámica extensiva. Posteriormente, el plantel llevó a cabo trabajos de presión y posesión en espacios reducidos, con estructura fija y con apoyos, divididos en seis bloques, según informó el club en su página oficial. Víctor Salazar (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) continúa con las tareas de kinesiología, mientras que a Alexander Díaz (esguince transindesmal de peroné izquierdo) se le retiró la inmovilización y comenzó con la recuperación kinésica. Desde hoy, el plantel de San Lorenzo continuará la pretemporada en el Hotel Sofitel La Reserva de la localidad bonaerense de Cardales, hasta el 14 de enero. El "Ciclón" retomará la Superliga el sábado 25 de enero cuando en el estadio "Nuevo Gasómetro" reciba a las 19.40 a Estudiantes de La Plata, por la decimoséptima fecha. Los futbolistas que arrancaron el trabajo fueron:

Arqueros: José Devecchi, Lautaro López, Francisco Rivadeneira y Sebastián Torrico.

Defensores: Ramón Arias, Fabricio Coloccini, Gianluca Ferrari, Francisco Flores, Gino Peruzzi, Bruno Pittón, Gonzalo Rodríguez y Víctor Salazar.

Mediocampistas: Nahuel Barrios, Manuel Insaurralde, Emanuel Maciel, Agustín Martegani, Lucas Menossi, Luis Sequeira, Gerónimo Poblete, Julián Palacios, Matías Palacios, Mauro Pittón, Juan Ramírez y Oscar Romero.

Delanteros: Adam Bareiro, Nicolás Blandi, Alexander Díaz Héctor Fértoli, Mariano Peralta Bauer y Ángel Romero.