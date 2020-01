Difunden foto del sospechoso de la masacre en Melchor Romero Policiales 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El fiscal Marcelo Martini, que investiga el triple crimen de Melchor Romero, autorizó a difundir las fotos del principal sospechoso, un adolescente de 17 años que era hijo de una de las víctimas.

El joven es intensamente buscado por la Policía por los crímenes de su madre, Graciela Holsbak, su padrastro Raúl Félix Bravo y su sobrina de 5 años Alma Manino.

Además, la fiscalía también autorizó al Ministerio de Seguridad bonaerense a ofrecer una recompensa a quienes aporten datos concretos para dar con el presunto asesino.

"Lo que llama la atención es la ausencia, es inexplicable", dijo hoy Martini a medios locales, quien además aclaró que en principio no está "acusando a este chico".

El fiscal, que no descarta ninguna hipótesis, quiere encontrarlo para que dé su versión de los hechos ya que es una de las personas que vivía en la vivienda de 523 entre 164 y 165 donde sucedió el triple crimen.

El integrante del Ministerio Público destacó que "no hay ninguna base sólida" para saber cuál es el móvil del crimen, aunque señaló que "la relación no era muy buena" entre las víctimas y el menor buscado, quien tendría problemas de adicciones.

La masacre de Melchor Romero conmocionó a la opinión pública el pasado jueves, ya que en un domicilio de la calle 523 entre 164 y 165 una niña de 5 años fue encontrada descuartizada adentro de una bolsa, así como a algunos metros de distancia se encontraba el cadáver de su abuela y el de su pareja, que estaba decapitado y envuelto en una frazada.