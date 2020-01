Valentino Rossi analiza la posibilidad del retiro Deportes 04 de enero de 2020 Redacción Por MOTO GP

FOTO ARCHIVO ¿QUE HARA?/ El italiano tendrá en vilo a sus fans.

¿Qué hará Valentino Rossi a partir de la temporada 2021 de MotoGP? Por ahora el histórico italiano no tiene respuesta y por eso buscó refugiarse en los más íntimos para tratar de empezar a resolver que será de su futuro dentro del motociclismo mundial, o si finalmente decide decirle adiós a las pistas tras 9 títulos.

Su deseo sería tomarse varias carreras para probar el nivel, pero la casa de los diapasones prefiere una decisión rápida. "Necesitaré un poco de tiempo para entenderlo. Hablaré con Jarvis y Yamaha para saber lo que piensan. Por desgracia, en el MotoGP de hoy en día se decide todo al principio", señaló Valentino.

Con absoluta sinceridad, Rossi también admitió que "hablé con mi padre, con mi madre, Albi (Alberto Tebaldi, amigo y directivo en VR46), Uccio (Salucci, su amigo y asistente) y Carlo Casabianca (preparador físico). Mi padre y mi madre quieren que continúe y los otros también. Pero se debe ser realista, a mí me gustaría, pero necesito ser más competitivo que el año pasado, de lo contrario es mejor que no".



ALTERNATIVAS

El italiano reconoció qué, en caso de continuar en la categoría en 2021, podría hacerlo en la escuadra satélite de Yamaha, el SIC Racing Team. “No veo tanta diferencia entre nuestra máquina y la del SRT como para no ir a ese equipo”, comentó Il Dottore, de 40 años, y que firmó vínculo con la casa nipona hasta este año.

A su favor, Yamaha le brindó el poder de decidir en qué momento dejar el equipo, lo que “es un gran honor y también un lujo”, según afirmó el multicampeón, para luego mencionar que dicho poder “no hace sentir a Yamaha como rehenes, sino que creen en mi competitividad”, añadió.

Pensando en una posible continuidad más allá de este año, y si bien afirmó que “preferiría quedarme donde estoy”, Rossi sabe que ahora “somos tres (por él, Maverick Viñales y Fabio Quartararo, el mejor debutante de 2019 y actual piloto SRT) los que pugnamos por dos lugares, por lo que no hay que descartar otra posibilidad”.

La decisión sobre su futuro a mediano plazo la tomará a mediados de año. Allí “hablaré con Lin Jarvis (director del equipo nipón) y Yamaha para saber que piensan”. “Nadie sabe qué puede pasar. Quizás Viñales o Quartararo se vayan a otro equipo. Si ello no pasa, y a mi me toca ir al SRT, lo cierto es que no es un equipo tan malo”, concluyó.