Brown arma el modelo 2020 Deportes 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El fútbol superior de Brown de San Vicente parece tener poco descanso y se prepara para el 2020, con una competencia como es el Torneo Regional Amateur, llegando por un logro deportivo. El mismo comenzará el 2 de febrero próximo y tendrá como rivales a 9 de Julio y Libertad -ver página 29-. La Verde terminó el 2019 con buenas noticias en cuanto a las contrataciones, ya que se sumó el volante por el sector izquierdo Alberto Luque, tras su paso por Florida de Clucellas; volante central o interno Ezequiel Gnemmi, ex Ben Hur y quién estuvo jugando en Argentino de Humberto; el experimentado mediocampista Alexis Nicolás Castro, con pasado en el futbol de Primera División como Godoy Cruz de Mendoza, Newell´s Old Boys de Rosario, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Rafaela y un paso por el futbol de Arabia Saudita en el año 2007, entre otros.

Quién volverá a vestir la casaca de Brown será también Pablo "Pocho" Pavetti, quien no fue tenido en cuenta en Ben Hur en el semestre pasado y buscará tener continuidad en San Vicente.

La Pretemporada ya comenzó de manera individual, ya que cada uno lo hace en su lugar de residencia, como ser Rafaela, San Francisco, Gálvez y San Vicente; dónde hacen trabajos físicos programados e individuales. Comenzarán a trabajar todos juntos el próximo martes 7 de enero en cancha de Brown y a la espera de más refuerzos, ya que la idea de Maximiliano Barbero es sumar un delantero y un defensor central más. (Fuente: San Vicente y Región noticias).