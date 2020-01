El nuevo desafío de Speck Deportes 04 de enero de 2020 Por Mario Cabrera El lateral-volante proveniente de Atlético habló de su nueva etapa en el León rafaelino.

FOTO J. BARRERA "RAYO". "A veces es bueno bajar un pasito para poder subir dos", sentenció el santiagueño ya como nuevo jugador juliense.

Carlos Nahuel Speck (22) es una de las incorporaciones más importantes que ha realizado 9 de Julio de cara al Regional Amateur que se viene. El lateral-volante estuvo el primer semestre en Libertad y el segundo en el plantel de Atlético de Rafaela que comanda Walter Otta, y como no tuvo oportunidades de mostrarse, el oriundo de Termas de Río Hondo decidió recalar en el León rafaelino por los próximos 6 meses en busca de continuidad, ya que luego deberá volver a la Crema, el club dueño de su pase.

En diálogo con LA OPINION, el Rayo se mostró el jueves muy entusiasmado con su nuevo ciclo en la entidad juliense, al manifestar que "estoy contento de iniciar mi ciclo en 9 de Julio, donde había manifestado que quería tener rodaje porque en Atlético me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Trato de buscar siempre lo mejor para mi y vengo con las mejores expectativas. La idea es entregar lo mejor de mi y llegar al objetivo que queremos, que es muy lindo. Hay muchos chicos que aún no conozco pero se que son todos muy buenos jugadores, así que espero que nos vaya muy bien, que seamos protagonistas y podamos luchar por un ascenso". Sobre con qué sensaciones dejó Atlético, Speck comentó que "tuve la suerte de aprender mucho en estos últimos 6 meses, ya que en Atlético hay jugadores de mucha jerarquía, que han jugado en todos lados, y pude aprender de los más grandes. Siempre trato de observar esas cosas y me sirvió mucho para progresar. Ahora quiero aprovechar todo eso y demostrarlo en 9 de Julio. Obviamente, algo de bronca queda por no haber tenido la oportunidad de poder jugar, pero a veces es bueno bajar un pasito para volver a subir dos. Y como siempre digo, tenés que hacer las cosas bién estés donde estés para que te vaya bien".

El Rayo, como se lo apoda en la intimidad, llega a un 9 de Julio que tiene la vara alta, viene de hacer un gran año en Liga, se ha reforzado con muchos jugadores interesantes después de mucho tiempo y tiene como objetivo pegar el salto. "Si, eso fue lo que me dijeron cuando recibí el llamado del '9' para venir a jugar. Hay un lindo grupo y vamos a tirar todos para adelante en busca de ese ansiado ascenso. Conozco algunos chicos de haberlos enfrentado en el Regional pasado jugando para Libertad, donde también se ha sumado el Kity Sánchez, con quien jugamos juntos el año pasado. Contento por tener buenos compañeros además", acotó el jugador, que también dio a conocer sus características como jugador para aquellos hinchas julienses que aún no lo conocen. "Soy lateral-volante por izquierda, aunque me gusta jugar más en el mediocampo. Pero puedo jugar en las dos posiciones de acuerdo a lo que piense el técnico", finalizó el ex Atlético y Libertad.



LLEGO EL 12º

Este viernes, el plantel juliense entrenó por duplicado, ya que lo hizo durante la mañana y también por la tarde intensificando la puesta apunto en la parte física. La novedad del día es que se sumó Franco Armando, un volante por derecha de 25 años proveniente del Club Atlético Maronense de Neuquén, en lo que sería la 12ª y última, por el momento, incorporación del "9" para el TRA 2020. Este sábado los jugadores entrenarán por última vez en la semana en horario matutino y a partir del lunes se pondrá en marcha una nueva semana de trabajo, que será mucho más larga e intensa. Ese día se espera que se sume al grupo el volante Ezequiel Saavedra, ex Libertad y Ben Hur, el último de los 12 refuerzos, al igual que el defensor Gerónimo Astrada, ambos en la parte final de sus vacaciones.