Preocupan dichos de Fernández Nacionales 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En un comunicado que lleva la firma del fiscal federal Carlos Rívolo, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación manifestó su honda preocupación por las declaraciones efectuadas por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández "a raíz de la investigación que se lleva a cabo con relación a la muerte del fiscal Alberto Nisman".

La entidad que preside Rívolo salió al cruce de esta manera de las declaraciones hechas por el Jefe de Estado con relación a las pericias producidas en la pesquisa para tratar de esclarecer cómo murió Nisman.

En ese sentido, el texto del comunicado señala que "entiende esta Asociación que esos cuestionamientos vertidos a través de los medios de comunicación sobre prueba pericial de la investigación, sin sustento legal alguno, proveniente de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo y no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como un intento de injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público. Todo esto a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones" a los fiscales.

Por último, la Asociación de Fiscales reclama que se actúe con prudencia para evitar afectar principios del sistema republicano.

El presidente Alberto Fernández puso en duda que al fiscal Alberto Nisman lo hayan asesinado, tal como concluyó la pericia hecha por la Gendarmería a pedido de la Justicia. Sin embargo, en una entrevista hecha en 2017 -y conocida ahora- para el documental de Netflix titulado "El fiscal, la presidenta y el espía", el primer mandatario había abonado la hipótesis del homicidio. En esa oportunidad dijo "hasta el día de hoy, dudo de que se haya suicidado".

El pasado jueves, en diálogo con Radio 10, el Presidente mostró una postura distinta a la que había sostenido en 2007 y que puede verse en el documental. "Desde 2017, cuando se grabó la entrevista, hasta ahora no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron y apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios", dijo Fernández.