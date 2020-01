Zaffaroni será el abogado de Evo

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que los juristas argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra serán sus asesores legales en el marco de las causas judiciales que impulse o deba enfrentar en cortes internacionales y bolivianas. De esta manera, los argentinos se sumarán al ex juez español Baltazar Garzón, quien también defiende a Morales.

"A nuestra defensa legal, que lleva adelante el Dr. Baltasar Garzón, se unen los doctores Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, grandes profesionales del Derecho. Para mí es un honor contar con estas tres personalidades. Siempre estaremos del lado de la verdad y justicia", publicó el dirigente boliviano en su cuenta de Twitter.

Más temprano, Zaffaroni se refirió a lo que sucede en Bolivia y aseguró que es inédito. "En la región tenemos problemas y dificultades, pero la situación de Bolivia es peor, se han salido del sistema planetario. Afectar la inmunidad de misiones diplomáticas, expulsar diplomáticos... están violando las normas más primitivas de la ley internacional... es algo inédito", detalló.

Respecto de su trabajo como defensor de Morales, contó que el ex Presidente no tiene "causa en la Argentina, hemos aceptado asesorar al presidente Evo Morales, pero no hay ninguna causa. Hemos visto órdenes de captura insólitas firmadas por fiscales bolivianos, no por un juez, imputándole a Morales de un delito político, como es la sedición, a lo cual le suma el terrorismo, financiación de terrorismo, hurto de bicicleta, no se qué cosas. Por ese delito no se puede solicitar extradición".

"No hay nada para actuar ante la Justicia argentina; de momento estamos asesorando al presidente Morales y nada más. La cuestión es ver si la presión de la comunidad internacional llama a la cordura", concluyó Zaffaroni.