Las Panteras viajaron a Colombia

Las Panteras viajaron ayer a Bogotá para disputar la semana venidera el Clasificatorio Continental para Tokio 2020. El torneo enfrentará a todos contra todos y le dará al equipo que finalice primero la última plaza disponible para Sudamérica en el voley femenino en los Juegos Olímpicos.

La cordobesa Yamila Nizetich, uno de los emblemas de la Selección argentina femenina de voleibol, consideró que el equipo llega "con mucha más experiencia" al Preolímpico. "Tengo mucha fe, no solo por el trabajo de la última semana, sino desde lo que entrenamos desde mayo con la idea del cuerpo técnico de cómo jugar, de mejorar cada una, y las veo a ellas y vamos a disfrutar ya que no se juega un preolímpico todos los días", explicó la punta receptora de 30 años, campeona de la Liga de Campeones con el Novara de Italia.

Nizetich es una de las cuatro jugadoras que repetirán su estadía en el Preolímpico, cuatro años después de haber logrado la clasificación a los JJOO por primera vez en San Carlos de Bariloche. "Estoy en un muy buen momento, y procesar el último torneo, la Copa del Mundo, que fue un montón de partidos, sirvió. Ojalá pueda dar una mano para volver a los Juegos", opinó en declaraciones al sitio especializado "Voley 631".



FIXTURE (HORARIO ARGENTINA)

Enero 7: 20:00 hs. Argentina vs. Perú; 22:30 hs. Venezuela vs. Colombia.

Enero 8: 20:00 hs. Argentina vs. Venezuela; 22:30 hs. Perú vs. Colombia.

Enero 9: 20:00 hs. Perú vs. Venezuela; 22:30 hs. Argentina vs. Colombia.

Las convocadas por el entrenador Hernán Ferraro son: Armadoras: Azul Benítez y Victoria Mayer.

Opuestas: Lucía Fresco y Sol Piccolo. Centrales: Julieta Lazcano, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Victoria Michel Tosi.

Puntas: Yamila Nizetich, Elina Rodríguez, Daniela Bulaich, Daniela Nielson, Mariángeles Cossar Líbero: Tatiana Rizzo.