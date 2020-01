Facundo Müller no sigue en San Lorenzo Deportes 04 de enero de 2020 Redacción Por Sorpresivamente, ayer el Club anunció el alejamiento del DT con el equipo ubicado tercero en la Liga Nacional.

FOTO ARCHIVO CORTO CICLO./ Müller estuvo seis meses.

Facundo Müller dejó de ser director técnico de San Lorenzo, según informó el Departamento de Prensa del propio club ayer por la tarde vía Twitter. Hasta el momento, los azulgranas marchaban terceros en la Liga Nacional, con un récord de ocho victorias y tres derrotas en sus 11 presentaciones, a la vez que estaban en cuartos de final de la Champions League Américas.

Muller, que había reemplazado a Gonzalo García, llegó esta temporada a San Lorenzo desde Instituto de Córdoba, equipo que guió a las finales de la 2018/19, en donde perdió precisamente ante el conjunto de Boedo en el séptimo partido, brindando una de las mejores series decisivas de los últimos tiempos en la Liga Nacional.

Sin embargo, el rendimiento del equipo, más allá de lo estrictamente resultadista, no había sido el esperado. La noticia se conoció en la víspera y hasta el momento no se dieron detalles más precisos de la situación.

De todos modos, no hay demasiados candidatos que puedan tomar un cargo como este en un momento decisivo de la temporada y que estén libres: ¿Néstor García? ¿Sergio Hernández? También está sin trabajo formal Fernando Duró, aunque siempre se supo del gusto de Marcelo Tinelli por los dos nombrados inicialmente.

Seguramente en pocas horas habrá novedades oficiales, ya que es impensable suponer que no estaba resuelto ese tema antes de cortar a Muller. Recordemos que Facundo fue entrenador de Ben Hur y Libertad de Sunchales, además de Instituto. (Fuente: Basquet Plus).