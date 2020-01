Atlético jugaría un amistoso ante Nacional en Uruguay Deportes 04 de enero de 2020 Redacción Por A los ya confirmados ante Patronato y Belgrano, la Crema tendría previsto afrontar un ensayo a nivel internacional durante la pretemporada que arrancará el lunes pensando en la segunda parte de la PN. Aunque resta la confirmación oficial, sería ante el campeón uruguayo en Colonia el miércoles 22 de enero.

Mientras se aproxima la fecha del inicio de los entrenamientos para este 2020 en el plano deportivo, la dirigencia y el cuerpo técnico de Atlético de Rafaela continúan trabajando de manera conjunta en el armado de las pretemporada, que se realizará de manera íntegra en nuestra ciudad, y en la organización de más partidos de carácter preparatorio. En este sentido, está pactado que la Crema lleve a cabo un amistoso de nivel internacional ante el campeón del fútbol Charrúa, Nacional de Montevideo, en la ciudad uruguaya de Colonia. Indudablemente, se tratará de una buena medida para los dirigidos por Walter Otta, quien tiene la intención de realizar 4 o 5 ensayos preparatorios antes del debut oficial en la segunda rueda de la Primera Nacional, que sería el viernes 7 de febrero desde las 21 en el estadio Monumental ante Brown de Adrogué. En las próximas horas, la dirigencia albiceleste estará confirmando este encuentro, aunque se maneja que podría ser el miércoles 22 de enero en horario nocturno. Se concretarse, este sería el tercer amistoso de la Crema, ya que con anterioridad fueron anunciados los duelos ante Patronato, el sábado 18 de enero, y ante Belgrano el sábado 25, ambos en condición de visitantes, aunque este último podría cambiar de fecha debido al viaje que debería realizar el elenco rafaelino al país charrúa.

No obstante, se maneja también que el 31 de enero el Pirata le podría devolver la visita a la Crema, aunque esto también se definirá en los próximos días, recordando que está en tratativas aún la organización de un partido especial ante 9 de Julio. Por el momento, por cuestiones de seguridad, este encuentro, que sería muy lindo que se dé para los amantes del fútbol de nuestra ciudad ya que hace casi 30 años que no se enfrentan de manera semioficial, está caído, aunque la semana que viene los dirigentes de ambos clubes se volverán a reunir para tomar una decisión final.



VUELVEN EL LUNES

En cuanto a lo futbolístico, el plantel albiceleste está transitando las últimas horas de licencia, ya que el próximo lunes 6 de enero, en el predio del autódromo y a partir de las 9, se pondrá en marcha la pretemporada con vistas a la reanudación de la PN. Tal como lo venimos anunciando, hasta el momento no hay altas en la plantilla albiceleste, ya que todo dependerá de lo que suceda con la venta de Matías Godoy. En cuanto a este tema, en las últimas horas no han surgido mayores novedades más allá de un presunto interés del Dinamo Zagreb de Croacia.

Lo que sí se produjeron en los últimos días fueron algunas bajas, ya que han decidido recalar en categorías menores algunos futbolistas para poder tener continuidad, como por ejemplo el lateral Nahuel Speck, quién junto al volante Luciano Pogonza jugarán el Regional Amateur para 9 de Julio, lo mismo que el enganche Lucas Quiroz, quién se fue a Ben Hur.