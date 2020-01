Trenes: pueden solicitar el DNI Editorial 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ratificó que ya "no existe la orden" de que los efectivos policiales que hacen vigilancia en las estaciones de trenes metropolitanas soliciten el DNI, aunque precisó que los uniformados "pueden pedir el documento, pero tienen que justificarlo".

"No dejamos de controlar los trenes, siguen teniendo el mismo personal de antes cumpliendo las mismas funciones que antes. Lo que no existe es la orden de solicitar los documentos que ponía de relieve la resolución que nosotros derogamos", señaló en alusión a la normativa que se puso en marcha en los últimos meses de la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich.

Y agregó: "La mayor parte de los efectivos (en los trenes) son de la Policía Federal, ellos pueden pedir documentos, pero tienen que justificar las condiciones particulares que requieren de esa acción. La vigilancia sigue, lo que no hay es una orden de tener que pedir documentos sistemáticamente".